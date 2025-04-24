罹癌追夢 秦楊將辦演唱會：怕沒時間了

秦楊被診斷出肺腺癌零期，目前仍積極追蹤。（記者陳慧貞／攝影）

55歲秦楊2002年憑台劇 「台灣霹靂火」中的「劉文聰」一角紅遍大街小巷，尤其台詞「一枝番仔火」令人印象深刻，他自2019年客串一部電視劇後即淡出螢光幕，近期積極推出新作的他日前露面，宣布即將舉辦「霹靂火秦楊公益巡迴演唱會」，他坦言自己一直有歌唱夢，舉辦演唱會只為圓夢，驚曝「沒有時間了」。

提到辦演唱會的初衷，秦楊感慨：「入行35、36年了，我想勇敢追夢，夢想不完成的話，我擔心沒時間了，今年一定要完成，人有旦夕禍福，今天眼睛睜開，人還健康活碰亂跳，下一秒會發生什麼事情真的不知道。」所以想把握時間完成夢想。

「霹靂火」已是23年前的戲，至今仍有不少粉絲敲碗演員合體，秦楊也稱演唱會將邀請當年合作演員，好友丁國琳接到邀約一口答應，他說目前也接洽方岑等6名演員，很多人有意願，時間也很充裕，但畢竟演唱會在9月，許多人還無法給出檔期，可能5、6月底才會有較明確的演出名單。

秦楊曾提及自己身體出狀況，不但頸椎長骨刺，肺部也出現4顆結節，確診為肺腺癌零期，追蹤5年後，他表示目前靠中藥控制得不錯，比較困擾他的是骨刺的問題，不僅疼痛也影響睡眠問題，「一整年沒辦法好好睡覺」，但他不想開刀，「因為只要動刀都有風險，我要養老婆、兒子，怕動刀就看不到大家了」，目前他傾向朋友介紹的名醫不動刀治療骨刺，好好鍛鍊體力準備演唱會。

提到婚姻狀況，秦楊和老婆結婚23年，他稱20年前上節目就曾信誓旦旦「永遠不會離婚」，如今依然不變，秦楊過去對政治有濃厚興趣，曾參選高雄市議員落選後，他坦言不會再碰政治，還開玩笑要選「立委」，但其實是「立榮航空委員」。