我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2歲童荒野獨走迷失16小時 牧羊犬陪伴獲救

指中國曾多次聯繫 川普：最快4周內完成對各國貿易談判

女星孕期胖完瘦回美少女：這五樣絕不吃

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鬼鬼當媽後氣色仍維持得很好。(記者沈昱嘉／攝影)
鬼鬼當媽後氣色仍維持得很好。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女星鬼鬼吳映潔1月宣告懷孕生女，今（17）日她出席鞋子品牌活動，透露孕期胖到64公斤(約141磅)，目前已恢復到產前體重50公斤(約110磅)，當媽後她不改作風，仍會大方秀她自豪的屁股蛋，笑說：「我在等夏天，一樣會很辣！」

鬼鬼上月出席台北時裝周記者會，被問到孩子的爸，她僅說「我是小孩的爸爸，也是媽媽，我會努力工作養她長大」；今是她成為母親後難得好好暢談心情，她一臉坦然接受媒體拷問，舉手投足仍充滿少女姿態，透露產後對自己很嚴格，「我一天只吃一餐，不吃麵不喝湯不吃水果、不吃含糖飲料也不吃精緻麵粉」，目標是瘦到49公斤。

如此減重，會影響母乳嗎？她面露難色，眼神一轉，古靈精怪說：「反正我有餵奶，不分什麼奶。」至於成為新手媽媽後最難的事，她表示需要一雙好走的鞋，畢竟常會帶女兒「妹子」外出走走，她喜歡穿脫方便、好走的鞋。

鬼鬼開始幫女兒治裝，笑說嬰兒服有愈來愈多的趨勢，但自認很克制、沒有到失心瘋亂買，「身邊的工作人員覺得我有，他們會到我家幫我拆包裹，一直翻白眼」，透露經紀人身高170公分，而自己的包裹已經多到跟經紀人差不多高，被旁人碎念到不行。

她很期待夏天來臨，準備要大露好身材，先前她參加紐約時裝周尺度大開，大露招牌翹臀，「我露屁股是滿想的，比較不想露胸」；鬼鬼也坦言現在最想接戲，自2012年後沒在台灣拍戲，找上自己的都是實境節目，「我可以演媽媽，雖然可能外表不太適合」。

鬼鬼目前體重50公斤。(記者沈昱嘉／攝影)
鬼鬼目前體重50公斤。(記者沈昱嘉／攝影)

減重

上一則

英國法院裁決跨女「非女性」J.K.羅琳抽雪茄、舉杯慶祝

延伸閱讀

金秀賢被爆告金賽綸遺屬 卻欠3萬美金訴訟費 公司急反駁

金秀賢被爆告金賽綸遺屬 卻欠3萬美金訴訟費 公司急反駁
台女星隋棠獨走暗路 突見老公現身「不能讓妳一個人」暖翻

台女星隋棠獨走暗路 突見老公現身「不能讓妳一個人」暖翻
「花邊教主」惡女死因曝光 昔動肝臟移植手術　　

「花邊教主」惡女死因曝光 昔動肝臟移植手術　　
Netflix女星罹乳癌搶命 動刀8次切除雙乳：隨時復發　

Netflix女星罹乳癌搶命 動刀8次切除雙乳：隨時復發　

熱門新聞

魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
陳都靈(左)和「母親」溫崢嶸的互動自然。(取材自微博)

「雁回時」慶功宴… 陳都靈、辛雲來牽手進場 網笑像「回門宴」

2025-04-10 22:29

超人氣

更多 >
賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？
馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知