女星孕期胖完瘦回美少女：這五樣絕不吃

鬼鬼當媽後氣色仍維持得很好。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女星鬼鬼吳映潔1月宣告懷孕生女，今（17）日她出席鞋子品牌活動，透露孕期胖到64公斤(約141磅)，目前已恢復到產前體重50公斤(約110磅)，當媽後她不改作風，仍會大方秀她自豪的屁股蛋，笑說：「我在等夏天，一樣會很辣！」

鬼鬼上月出席台北時裝周記者會，被問到孩子的爸，她僅說「我是小孩的爸爸，也是媽媽，我會努力工作養她長大」；今是她成為母親後難得好好暢談心情，她一臉坦然接受媒體拷問，舉手投足仍充滿少女姿態，透露產後對自己很嚴格，「我一天只吃一餐，不吃麵不喝湯不吃水果、不吃含糖飲料也不吃精緻麵粉」，目標是瘦到49公斤。

如此減重 ，會影響母乳嗎？她面露難色，眼神一轉，古靈精怪說：「反正我有餵奶，不分什麼奶。」至於成為新手媽媽後最難的事，她表示需要一雙好走的鞋，畢竟常會帶女兒「妹子」外出走走，她喜歡穿脫方便、好走的鞋。

鬼鬼開始幫女兒治裝，笑說嬰兒服有愈來愈多的趨勢，但自認很克制、沒有到失心瘋亂買，「身邊的工作人員覺得我有，他們會到我家幫我拆包裹，一直翻白眼」，透露經紀人身高170公分，而自己的包裹已經多到跟經紀人差不多高，被旁人碎念到不行。