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蕭亞軒5次手術折磨 髖骨復健曝「暴哭」內幕

記者許晉榮／綜合報導
蕭亞軒（左）在復健師幫助下，每天訓練2-6小時。（取材自Instagram）
蕭亞軒（左）在復健師幫助下，每天訓練2-6小時。（取材自Instagram）

ELVA蕭亞軒back有望？她近幾年因為髖關節骨折，原本即將啟動的世界巡迴演唱會被迫全面喊停，休養好長一段時日後，ELVA於社群平台拋出喜訊，「星期三，開心大吉，心想事成，身體健康，健步如飛，喜樂常在」，短短23字，也道出她即將回歸的心情。

2022年，ELVA曾於金曲獎頒獎典禮大聲宣告「ELVA is back」，只是一晃快3年，卻只出了1首新歌「愛沒有錯」，便陷入漫長的腳傷治療，不少粉絲為此失望哭喊：「說好的back在哪兒？」

經紀人解釋，其實她早於金曲獎頒獎前就受了傷，當時以為只是韌帶撕裂傷，沒想到照X光，竟是右髖關節骨折，醫生叮嚀她不能穿高跟鞋、盡量少動，讓骨頭休息，但包括巴黎時裝周等工作都已排定，雖痛到連走路都有困難，她也只能吞藥硬撐，事後還被網友發現她拄著拐杖走路，令人心疼。

由於「過度使用」又沒好好休息，ELVA在加強復健後，受傷範圍擴大，前後共進行5次手術，每一次恢復期至少3個月，一度擔心無法回到舞台，焦慮到暴哭，陷入人生最低潮。為了加快復原腳步，她共聘請3位不同復健師，復健師知道她的目標，遂以職業運動員節奏，在術後隔天就讓她下床開始復健，並設計了復健菜單，每天訓練2-6小時，包括「髖關節患部訓練」、「筋膜復位」、「AlterG（反重力訓練）」等項目。

經紀人說：「ELVA很想趕快跟粉絲們碰面，現在的復健菜單都是比照運動員的復健強度，但也記取過往經驗，不再操之過急，而是依照穩定節奏進行，也在他們允許之下，額外加課訓練。」

如今的ELVA猶如浴火鳳凰，也開始和舞蹈老師簡單律動，至於外界關心的演唱會何時登場？經紀人表示，ELVA已恢復8成，目前已有進行幾項計畫，請粉絲拭目以待2.0版的ELVA華麗回歸。

蕭亞軒（左）依照穩定節奏鍛鍊。（取材自Instagram）
蕭亞軒（左）依照穩定節奏鍛鍊。（取材自Instagram）

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