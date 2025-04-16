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舒淇慶49歲生日 罕見曬照放閃馮德倫

記者廖福生／綜合報導
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舒淇曬出與老公馮德倫的慶生照片。(取材自Instagram)
舒淇曬出與老公馮德倫的慶生照片。(取材自Instagram)

金馬影后舒淇4月16日迎接49歲生日，他也罕見曬出與老公馮德倫的甜蜜合照，並寫下生日願望：「願所有的生靈們都能被善待，願所有愛我的人都健康喜樂，第三個願望留給我自己嚴律己、寬待人和顏愛語。」

舒淇在社群平台上發文表示，生日就是給一個理由讓自己可以胡吃海塞：「可以不用照平常的日子約束自己，可以任意的犒賞自己，可以肆意橫行的說我不管，今日我最大！我說了算。」

不過舒淇也指出，到了一定年紀時，對生活的要求愈來愈簡單：「經的雄心浩志都被消磨散去，就很簡單！只是想要過好每一個當下，懂的省思更懂的這一切得之不易的生活日常，懂得珍惜所有的人事物，知道很多東西努力之後得不到想有的回饋時，不那麼的鑽牛角尖，懂得放手、懂得祝福，懂的站在別人的角度思考，懂得平平淡淡無憂無慮身體康健才是最幸福的。」

最後舒淇感謝母親：「當然這一日是母難日，最最重要的就是要感謝我那偉大的母親咬牙切齒、捏著拳，痛到忍著不暈過去的力量，冒著生命危險將我生出來，而後犧牲她自己的夢想，過著她日日平凡嘯夫揍子的每一天。」

舒淇和馮德倫1997年相識於電影「美少年之戀」，多年一直以好友關係相處，中間兩人都有多段戀情，直至2012年開始交往，2016年趁在歐洲拍戲期間順便拍下結婚照，事後在大方向大家公佈。當年兩人隨性、俏皮卻透露出開心與幸福的婚紗照更成為了典範。

舒淇

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