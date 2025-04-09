台歌手Tank發文 在中國完成「亞洲首例」心肝移植手術

歌手TANK（呂建中）曾因先天性心臟病淡出演藝圈，日前發文自曝完成亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」。圖為TANK去年開唱，每唱一首歌，都要坐下來休息一下。(本報資料照片)

台灣歌手TANK（呂建中）曾因先天性心臟病 淡出演藝圈，日前更是發文自曝完成亞洲首例「心肝同期聯合移植手術」。台灣林口長庚醫院副院長、肝臟移植權威李威震指出，台灣要遇到兩個器官同時移植機率十分低，過往沒有過紀錄。心肝若同時移植，手術最大挑戰是出血問題，術後照顧也不容易。

Tank本月7日發文自述去年病情加劇，不只心臟衰竭，肝臟狀況也惡化，去年11月時幸運獲得腦死者大愛捐贈器官，歷經12小時高難度手術，以及長達半年的恢復過程，終於挺過來走出醫院，身體基本上已經康復，他用代表歌曲「如果我變成回憶」自嘲，自己差點真的要變成回憶了。

李威震表示，要同時執行心臟及肝臟兩項移植手術，器官來源必須要來自同一人。不論心臟或肝臟移植，手術時間需時很長，一般先換心臟再換肝臟。然而，一般狀況執行換心手術，身體凝血功能正常，若肝臟衰竭，身體凝血功能變差，恐怕面臨大出血的挑戰，術後照顧也不容易。

李威震說，心肝器官功能互相影響，兩項器官是否必要更換仰賴醫學評估，例如心臟衰竭後可能連帶肝臟發生黃疸等症狀，但有可能在僅執行移植心臟手術後，肝臟功能跟著恢復。

「在台灣獲得兩項器官同時配對到的機率，十分罕見」，李威震指出，並非不可能，只是機率相當低，也要考慮上述身體因素。我國器官捐贈移植登錄中心在器捐配對上有排序，心臟跟肝臟分開排序，目前尚未有過同時獲得2個器官的紀錄。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心日前臉書上指出，器官移植配對是經過分配系統排序，僅有3個條件可以「插隊」，分別是「腎臟完全匹配」的天選之人、若不移植，短期內會過世的嚴重心或肝等待移植者，以及三親等內血親曾大愛捐贈者。