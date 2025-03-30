舊片「殺夫」重映 陳淑芳嘆：時代不同了 「媳婦的全盛時代」

陳淑芳(左)、楊麗音在「殺夫」恨透彼此，還上演打架戲碼。(記者沈昱嘉／攝影)

轟動一時的台灣電影「殺夫」，闊別41年在台重映，金馬影后陳淑芳在片中詮釋三姑六婆，陳淑芳日前受訪說：「現在的酸民更可怕！」陳淑芳也分享，以前都是婆婆說了算，現在時代不同了，是「媳婦的全盛時代」。

「殺夫」劇情描述夏文汐飾演的孤女，嫁給屠夫後受盡折磨，雖與楊麗音飾演的鄰居同病相憐，卻被飾演楊麗音婆婆的陳淑芳當成八卦到處說嘴，飽受父權凌辱的孤女，最終執起屠刀，砍死熟睡的丈夫。陳淑芳在片中因造謠八卦導致一連串的悲劇，她感嘆說：「其實就像是現在的網路酸民一樣，威力其實更可怕，說到底人言可畏，是直到如今都沒有改變。」

陳淑芳和楊麗音當年演出時年紀約40和20歲出頭，婆媳關係非常緊繃還互打。楊麗音坦言當時不論是戲裡還是戲外，根本不敢真的打下去，但陳淑芳直接要她又打又踢。陳淑芳說：「互扯頭髮、打架都來真的！」

陳淑芳更表示，都沒套招直接來，因為打假的會吃更多苦，不如一次完成。

陳淑芳說：「過去是『婆媳』，婆婆說的話就像聖旨，媳婦哪敢說一句不，現在已經變成『媳婆』，媳婦說的才是最重要，時代不同了。」

楊麗音兒子還沒結婚，她直言：「當然不要同住，各有各的生活，有一點距離比較好，可以住在同一個社區，就近互相幫忙。」

陳淑芳聽聞原著作者李昂 有意要改拍新版「殺夫」，她和楊麗音都有意回歸。她倆說：「這很有意義，也可以增加更多三姑六婆的橋段，我們現在一定可以演得更傳神。」