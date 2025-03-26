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重拾柔道魂 蕭煌奇挑戰壯年運動會

記者許晉榮／綜合報導
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蕭煌奇近來積極練習柔道。(圖／華納音樂提供)
蕭煌奇近來積極練習柔道。(圖／華納音樂提供)

「金曲歌王」蕭煌奇將於5月31日再次把「朋友你現在好嗎？」演唱會搬回北流舞台，以音樂和老朋友再敘。他笑說：「5月對我來說，根本就是『魔鬼月』！」因為除了演唱會，他還決定挑戰「壯年運動會」，重拾年少熱愛的柔道。

為了比賽，他近來積極練習柔道，瘦身之外，還計畫把柔道元素搬上舞台，只是訓練過程他因不慎拉傷肩膀，遭醫生警告：「肩膀有破洞，恐會纖維化，不能再摔了。」但蕭煌奇不願輕言放棄，積極看診調養，他坦言：「目前生活沒什麼影響，但關節還是有點卡卡，等等還要再去看醫生，希望能調整到最好。」

距離上次參賽已是20年前，蕭煌奇坦言因為看見柔道國手楊勇緯的出色表現，讓他重新燃起對柔道的熱情。「我從小就練柔道，曾拿過殘障亞運銅牌、奧運第七名。想想，如果當年沒放棄，現在搞不好是柔道教練了」。

這次演唱會延續去年高雄站的感動，還加入全新創作。他預告：「今年我會推出全新的閩南語專輯，預計第三季發行。」為了記錄演出，他特別購入近2萬元台幣的智慧型墨鏡，兼具拍照與錄影，紀錄當下的聲音與畫面。他感性說：「我想用自己的視角，留下最珍貴的回憶。」

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