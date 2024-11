金馬獎頒獎嘉賓 阿部寬、關繼威將出席 吳慷仁確定缺席

阿部寬將赴台擔任金馬獎頒獎嘉賓。(圖/金馬執委會提供)

金馬執委會公布第61屆金馬獎華麗頒獎陣容,包含日本 金像獎影帝阿部寬,以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)獲得奧斯卡最佳男配獎的關繼威、最佳導演關家永及製片人王慶,金馬影帝張震和七位金馬影后張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤,但上屆影帝吳慷仁則因工作確定缺席。

吳慷仁去年以「富都青年」拿下金馬影帝,今年則因工作確定缺席。(本報資料照片)

其他嘉賓還有曾獲金馬獎最佳動作設計的舞蹈家許芳宜、能演能唱能製作的音樂精靈黃韻玲,另外除了有許光漢、王淨、袁澧林、曾敬驊、陳柏霖五大星光,還有四大角頭蔡振南、太保、高捷、龍天翔助威,堪稱眾星雲集。李安、王童、朱延平三大導演將擔任特別貢獻獎嘉賓,金馬主席李屏賓與評審團主席譚家明則將揭曉最佳劇情片得主。

日本影帝阿部寬在台灣擁有極高知名度,除了「羅馬浴場」、「橫山家之味」等片膾炙人口,他主演的「夕霧花園」還曾入圍 金馬獎九項大獎,可惜當時未能來台,這次是他首次以頒獎嘉賓身分登上金馬殿堂。

關繼威以「媽的多重宇宙」大紅,將再度來台擔任金馬獎頒獎嘉賓。(圖/金馬執委會提供)

「媽的多重宇宙」關繼威、關家永、王慶,不僅擔任今年金馬電影大師課的重量級講師,也應允出席頒獎典禮,期待他們當晚也能妙語如珠。

「終身成就獎」將由百忙之中特別從美國返台的李安獻獎給永遠的武俠影后鄭佩佩,並由她的子女代領;朱延平導演則獻獎給他多部電影中負責掌鏡的攝影師林文錦。「年度台灣傑出電影工作者」由王童導演頒給合作超過30年的噴畫師李錫堅。「最佳劇情片」將由兩位主席李屏賓與譚家明共同頒發。