獻聲「神偷奶爸」14年 胡瓜、王彩樺終於「有喜」

藝人曾國城(左起)、胡瓜、王彩樺出席「神偷奶爸4」歡樂首映派對。(記者沈昱嘉/攝影)

好萊塢 動畫「神偷奶爸4」(Despicable Me 4)日前首映,台灣藝人胡瓜、王彩樺以及曾國城齊聚一堂共同為中文版配音,胡瓜已為主角「格魯」五度配音,前後長達14年,提到首集有歐陽妮妮為青少女主角配音,「結果現在連歐陽妮妮都結婚了」,曾國城更虧「連瓜哥都結紮了」,胡瓜更爆笑補充「再配下去,彩樺的女兒都結婚了。」

回憶當初一開始配音,胡瓜提到格魯的外表雖然看起來像是壞蛋,但是心地很善良,「上一次最大的挑戰是要同時配音雙胞胎角色,這次最難的就是唱歌」,曾國城則說其實早與胡瓜合唱過,當初曾一同演唱英國樂團「驚懼之淚」的歌曲「Everybody Wants to Rule the World」中文版,語罷更瞬間一起合唱,依舊默契十足。

王彩樺再度為格魯的妻子「露西」配音,這一回露西與格魯終於生下小寶寶,「沒想到第四集我懷了瓜哥的小孩」,她笑言對該系列動畫充滿情感,連自己的愛犬都取名為露西,讓胡瓜在一旁直呼荒唐,「妳該不會叫妳老公格魯吧?」

曾國城初次加入為反派「惡霸麥星」配音,他的角色因為小時候被格魯欺負,長大後想討公道,曾國城也趁機向全場的小朋友們宣導,千萬不可以欺負別人,胡瓜也接著補充「真的,教育要從基本做起。」