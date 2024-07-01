我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

獻聲「神偷奶爸」14年 胡瓜、王彩樺終於「有喜」

記者陳建嘉／綜合報導
藝人曾國城(左起)、胡瓜、王彩樺出席「神偷奶爸4」歡樂首映派對。（記者沈昱嘉／攝影）
藝人曾國城(左起)、胡瓜、王彩樺出席「神偷奶爸4」歡樂首映派對。（記者沈昱嘉／攝影）

好萊塢動畫「神偷奶爸4」（Despicable Me 4）日前首映，台灣藝人胡瓜、王彩樺以及曾國城齊聚一堂共同為中文版配音，胡瓜已為主角「格魯」五度配音，前後長達14年，提到首集有歐陽妮妮為青少女主角配音，「結果現在連歐陽妮妮都結婚了」，曾國城更虧「連瓜哥都結紮了」，胡瓜更爆笑補充「再配下去，彩樺的女兒都結婚了。」

回憶當初一開始配音，胡瓜提到格魯的外表雖然看起來像是壞蛋，但是心地很善良，「上一次最大的挑戰是要同時配音雙胞胎角色，這次最難的就是唱歌」，曾國城則說其實早與胡瓜合唱過，當初曾一同演唱英國樂團「驚懼之淚」的歌曲「Everybody Wants to Rule the World」中文版，語罷更瞬間一起合唱，依舊默契十足。

王彩樺再度為格魯的妻子「露西」配音，這一回露西與格魯終於生下小寶寶，「沒想到第四集我懷了瓜哥的小孩」，她笑言對該系列動畫充滿情感，連自己的愛犬都取名為露西，讓胡瓜在一旁直呼荒唐，「妳該不會叫妳老公格魯吧？」

曾國城初次加入為反派「惡霸麥星」配音，他的角色因為小時候被格魯欺負，長大後想討公道，曾國城也趁機向全場的小朋友們宣導，千萬不可以欺負別人，胡瓜也接著補充「真的，教育要從基本做起。」

好萊塢

上一則

金曲獎4項全落空 許富凱笑喊：不唱了啦

下一則

「玫瑰的故事」中錯過真愛 彭冠英：重來會服軟

延伸閱讀

張書豪驚喜求婚 歐陽妮妮曬超閃鑽戒曝「早知情」

張書豪驚喜求婚 歐陽妮妮曬超閃鑽戒曝「早知情」
「Yes, we do」歐陽妮妮燦笑 張書豪求婚成功

「Yes, we do」歐陽妮妮燦笑 張書豪求婚成功
明星高球隊成軍做公益 台逾50藝人響應

明星高球隊成軍做公益 台逾50藝人響應
雷利史考特「神鬼戰士2」 號稱動作戲史上最大

雷利史考特「神鬼戰士2」 號稱動作戲史上最大

熱門新聞

唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

2024-06-23 22:35

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫