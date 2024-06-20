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華人之光張信哲 唱進杜拜掀轟動

記者林士傑／綜合報導
張信哲近來全心投入「未來式終極版」世界巡演。(圖／潮水音樂提供)
張信哲近來全心投入「未來式終極版」世界巡演。(圖／潮水音樂提供)

張信哲日前寫下新歷史，成為首位在杜拜舉辦演唱會的華語歌手，在國際引發轟動，包含中東在地跟各國媒體不僅爭相報導，並都給予極高度評價，揚威國際成為華人之光。

作為第一個站上阿拉伯半島開唱的華語歌手，張信哲的「未來式」世界巡演登上FOX（福斯新聞網）「Fox 40」、美國NCN（News Channel Nebraska）、北美權威金融刊物「BUSINESS INSURANCE」等。

多倫多「The Global And Mail」（環球郵報）寫道「As cheering fans brought Jeff Chang back for a third encore, the star expressed his own hope that the success of this first concert will encourage “more Chinese singers to come to Dubai to perform”.」，在粉絲熱烈地第三次安可聲後，張信哲由衷地表示，唯一的心願則是希望由自己成功開唱後，可以激勵更多華語歌手來到杜拜開唱，張信哲為華語音樂、乃至華語歌壇的努力推廣和宏願，令人感佩不已。

精益求精的他也翻新演唱會內容不斷改版，「未來式終極版」世界巡演於本周在內蒙呼和浩特登場，29、30日則要唱進北京國家體育場（鳥巢），首場開票賣光後加場同樣秒殺，風光佳績無疑再次證明「哲式情歌」的魅力不減。

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