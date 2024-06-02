戲說從頭／婁峻碩為新片「滿嘴油膩」 與曹佑寧搶李沐

李沐(中)與曹佑寧(左)、婁峻碩(右)有難解的初戀三角習題。(圖／百薇國際娛樂提供)

台灣藝人李沐、曹佑寧、婁峻碩合演的愛情電影「夏日的檸檬草」(i am the secret in your heart)，日前釋出前導海報與前導預告，曹佑寧飾演的轉學生程奕一出場，展現一記帥氣俐落的迴旋踢，氣勢鎮壓全場，不但擁有絕佳的外貌，還有優越的數學實力與外語能力，集完美於一身的特質在預告中一覽無遺；反觀婁峻碩飾演的柚子，不僅以樸質樣貌示人，更有狼吞虎嚥、吃到滿嘴油膩的突破性演出。

李沐搶先看完前導預告後表示：「希望可以和大家一起在電影院 度過充滿檸檬草香氣的夏天，一起感受戀愛的酸甜苦辣。」曹佑寧大方分享：「這是一部喚醒我的青春的作品，期待和大家一起有個熱血沸騰的夏天。」婁峻碩則向影迷喊話：「如果你看完預告，覺得這部片好像不錯的話，那你一定要來看完整的電影。」

本片前導海報由設計師莊秀媛操刀，採取大量水彩風格暈染，引領觀眾進入如片名般，檸檬草淡淡悠然清香的氛圍，倘佯在視覺與感官嗅覺空間中，「三位主角呈現各自追求、暗戀、曖昧的氛圍，也能在構圖中一窺彼此心思。」

「夏日的檸檬草」故事描述，開學的那一天，曉夏和柚子在教室裡大打出手，紛亂中一個少年逆光從七彩的粉筆灰中走來…初見面就對程奕一見鐘情，曉夏的女追男之路就此展開，她標新立異的追求方式讓朋友們都捏了把冷汗，柚子更是不以為然，但程奕該不會就吃這一套吧？相關劇情引起關注。