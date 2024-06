戲說從頭／婁峻碩為新片「滿嘴油膩」 與曹佑寧搶李沐

李沐(中)與曹佑寧(左)、婁峻碩(右)有難解的初戀三角習題。(圖/百薇國際娛樂提供)

台灣藝人李沐、曹佑寧、婁峻碩合演的愛情電影「夏日的檸檬草」(i am the secret in your heart),日前釋出前導海報與前導預告,曹佑寧飾演的轉學生程奕一出場,展現一記帥氣俐落的迴旋踢,氣勢鎮壓全場,不但擁有絕佳的外貌,還有優越的數學實力與外語能力,集完美於一身的特質在預告中一覽無遺;反觀婁峻碩飾演的柚子,不僅以樸質樣貌示人,更有狼吞虎嚥、吃到滿嘴油膩的突破性演出。

李沐搶先看完前導預告後表示:「希望可以和大家一起在電影院 度過充滿檸檬草香氣的夏天,一起感受戀愛的酸甜苦辣。」曹佑寧大方分享:「這是一部喚醒我的青春的作品,期待和大家一起有個熱血沸騰的夏天。」婁峻碩則向影迷喊話:「如果你看完預告,覺得這部片好像不錯的話,那你一定要來看完整的電影。」

本片前導海報由設計師莊秀媛操刀,採取大量水彩風格暈染,引領觀眾進入如片名般,檸檬草淡淡悠然清香的氛圍,倘佯在視覺與感官嗅覺空間中,「三位主角呈現各自追求、暗戀、曖昧的氛圍,也能在構圖中一窺彼此心思。」

「夏日的檸檬草」故事描述,開學的那一天,曉夏和柚子在教室裡大打出手,紛亂中一個少年逆光從七彩的粉筆灰中走來…初見面就對程奕一見鐘情,曉夏的女追男之路就此展開,她標新立異的追求方式讓朋友們都捏了把冷汗,柚子更是不以為然,但程奕該不會就吃這一套吧?相關劇情引起關注。