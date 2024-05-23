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魏德聖認發言「誤傷台積電」 親道歉將邀員工看電影

記者黃保慧／即時報導
導演魏德聖先前為震災後的花蓮加油打氣，表示電影鼓勵大家不要被困境打敗。(記者王思慧／攝影)
導演魏德聖先前為震災後的花蓮加油打氣，表示電影鼓勵大家不要被困境打敗。(記者王思慧／攝影)

台灣名導魏德聖日前接受百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」節目訪問，被問到「台灣電影為何在國外不紅」的問題時，回答國家經濟起飛時選擇發展科技，「因為台灣選擇台積電」而引起熱議，對此，他今(23)天在臉書發表道歉聲明。

魏德聖面對「台灣的電影為什麼在國外比較不好？」的問題時，他表示，國家在經濟要起飛的時候，台灣選擇了科技，南韓則選擇了娛樂，南韓透過娛樂影視包裝文化，成功將韓國行銷全世界，他認為影視是最容易打文化認同的，因為電影就是生活，民眾會選擇跟自己有關係的事，他無奈說：「我們選擇台積電，台積電跟我有什麼關係？關係是什麼？沒有關係！這是我最無力感的地方。」這番言論也引起許多人討論。

對此，今早魏德聖在臉書發表道歉聲明：「大家好，我是導演魏德聖。關於『Ku's dream酷的夢』Podcast節目受訪中，說出過於武斷的話，誤傷了台積電，雖有前因後果，但造成傷害，是不爭的事實。除了真誠的致歉之外，我近日將會親自拜訪台積電，免費邀請台積電員工來看電影，除了表達我個人的歉意之外，也期望台灣的科技與文化，因為這場意外，而碰撞出美麗的火花。」

魏德聖致歉。(摘自臉書)
魏德聖致歉。(摘自臉書)

台積電 臉書 南韓

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