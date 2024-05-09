白冰冰唱初戀翻紅 祕邀宇多田光合作

白冰冰唱「初戀First Love」曾引發熱議，她祕密邀約宇多田光上節目。(圖／民視提供)

白冰冰跨年時唱了宇多田光經典歌「初戀First love」引發熱議，讓她瞬間漲粉10倍，如今宇多田光將到台灣開唱，她祕密在日本 請人詢問合作可能。她笑說，唱「初戀」前三天完全沒聽過這曲，「我是演歌派，加入演歌唱腔讓我跟年輕人有對話的機會，也沒想到這麼多人注意」。

她說，當時接下花蓮跨年演出時，滿島光的日劇 「First love初戀」正紅，助理建議她可以唱這首歌，但她聽完後認為不對味拒絕，後來主辦單位巧合也提此建議，於是她又重新聽了一遍，「我這人禁不起激，大家都說這是回憶殺情懷，聽眾一定很有感，於是我接下任務」。

無心插柳而後勁十足，「冰冰版初戀」意外讓她暴紅，還有網友製作各種梗圖，甚至有人模仿她的白式唱法揶揄，她嘆，「對於唱法不同被批，我尊重也接受，但沒弄清楚歌詞就躲在鍵盤後面的酸民，讓我當時很無辜，不過這是網路世界，我轉念想，年輕人敢批評長輩，也是一種拉近彼此距離的方式」。