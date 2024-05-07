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陳鑒婚後性情大變 余苑綺搬出婆家內幕曝光

記者林怡秀／即時報導
已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。(記者林伯東／攝影)
已故的余天二女兒余苑綺(右二)丈夫陳鑒(右一)，因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。(記者林伯東／攝影)

余苑綺老公陳鑒(Gary)被爆出是詐騙集團遭警方逮捕，岳父余天震怒，放話「該關多久就關多久」，今據「鏡週刊」報導，當年余苑綺癌症復發，遭婆家冷處理，她只好搬出婆家在娘家附近租屋，而陳鑒常不見人影，甚至余苑綺因為化療沒有體力到外面覓食，請陳鑒幫忙帶食物回家，陳鑒竟然拖到半夜才出現，表現讓人心寒。

「鏡週刊」報導，和余家親近的友人透露，余苑綺在離世的前半年過得並不開心，婆家得知她癌症復發後，對她的態度不是很好，她搬出婆家後為了給陳鑒面子，選擇不回北投娘家，而是在娘家附近租房子，但搬到外面後，陳鑒常不見人影，在家也只是打電動，余苑綺即使重病，也不想麻煩娘家人，出入有自己的車代步，但有天她因為化療沒有力氣外出買東西吃，打給陳鑒請他幫忙買，陳鑒居然拖到半夜才回家，完全不擔心老婆挨餓，和婚前的體貼簡直判若兩人。

而李亞萍得知女婿對女兒漠不關心的態度心疼不已，有次忍不住在電話中向友人訴苦大哭長達3小時，如今余苑綺離世已2年，陳鑒經常不回家的真相終於揭曉，原來他已經走上歹路，也難怪余家二老對女婿有這麼多的怨言。

癌症 詐騙集團

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