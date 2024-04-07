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IU台灣演唱會漏網鏡頭曝光 她「萌吞義美小泡芙」

記者李姿瑩／台北報導
IU甜美模樣收服全場歌迷。圖／EDAM娛樂提供
IU甜美模樣收服全場歌迷。圖／EDAM娛樂提供

韓國「國民妹妹」IU 台北時間7日在台北小巨蛋舉行世界巡演，IU的用心不只在演出內容上，演唱會團隊把她抵台後的花絮剪輯成影片，紀錄她坐在台北小巨蛋最後一排驗收音效、趁彩排空檔吃著義美小泡芙等等，上萬粉絲看得目不轉睛。

IU在演出過程中還不停向台灣粉絲告白，包括她選唱告五人的「唯一」，就是要告訴粉絲「你們是我的唯一」。她透露自己收到很多歌曲推薦，但只有這首歌最能觸動她的心。告五人今也隔空向IU致謝，沒想到能以這樣的方式，跨越距離用音樂交流，期待未來有進一步合作的機會。

為了入境隨俗，IU向粉絲現學現賣中文喊「爽」，笑封台北場歌迷音量是自己的勁敵，頻頻嬌嗔「你們（音量）贏過我了」，看到粉絲精心準備的手幅時，IU更是直呼粉絲想說的話與她心有靈犀。

她最後開放即興點歌作為安可福利，粉絲多半有備而來，靠著提示成功讓IU再唱「LEON」、「LILAC」、「Palette」、「Ending Scene」、「Coin」、「Someday」。而她連續2天都在演唱會尾聲祭出三語字幕，向花蓮大地震致哀，為台北演唱會寫下暖心回憶。

花蓮大地震 福利

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