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何篤霖立好遺囑 錢一輩子花不完

記者葉君遠／綜合報導
何篤霖已提前將財產全部立好遺囑。（記者王聰賢／攝影）
何篤霖已提前將財產全部立好遺囑。（記者王聰賢／攝影）

今年58歲的何篤霖開始預習退休生活，甚至寫好遺囑做好財務分配。他坦言，這是一個梳理和身邊人親密關係的過程，並驚訝發現，原來送別人房子，還得先替對方存一筆「稅源」，「如果我給的人沒有錢繳遺產稅，房子在期限內被政府收走，就沒意義了」。

何篤霖說，3年前好友羅霈穎過世，告別式上，于美人提醒大家要趁早寫遺囑，「用嘴巴講的沒用，對你好的人，沒有寫下來，你就給不了，後來疫情時全球恐慌，意識到人隨時會走，會留下多少人都不知道，所以我才正式找律師處理這件事」。

何篤霖不投資、不碰股票，20多歲開始工作後買了第1間房給媽媽，之後有了錢就存房買房，手上擁有超過5棟房產，律師攤開他的財務，直接告訴他「你這輩子都花不完」；而立遺囑的過程並不容易，該怎麼給才公平成了苦惱，「5個手指頭總有長有短，例如我給哥哥的孩子，誰努力、誰不努力，都給一樣的錢不公平，但給不一樣也是一種不公平，而且在過程中，人生回憶全湧上來。」

最後他決定不管了，全部公平給一樣的，如果特別喜歡哪一個晚輩，可以在活著的時候多塞一點，「真的很難，所以新聞才會有這麼多新聞為遺產的事吵不完，我現在就用力花，最後花不完也沒辦法，遺囑目前已做好公證」。至於該如何花，他思考人生餘命，扣掉後面躺在病床、跑醫院的時間，大約算出還能好好吃喝多少年，「現在清楚剩下的人生很珍貴，房子也不留了，都正掛牌賣出」。

他預習退休，是因為若沒想清楚，一旦突然退下來後，「接著大睡3個月，然後呢，很多人就憂鬱了，所以退休是需要練習的」。當年出外景到美加宣慰僑胞給他很大震憾，「為何洋人能生活這麼悠閒，而亞洲人卻要一生庸庸碌碌，所以我想去不同國家去嘗試不同生活，但不需要移民，冬天我去曼谷，夏天我去加拿大，只需跟著舒服的季節去長住就好」。

律師認定他這生錢花不完，但他也不會因此揮霍，何篤霖說，「我不可能每天吃米其林，它雖然好吃，但坐在那裡等廚師花2小時完成藝術品我受不了，我喜歡在市場裡吃陽春麵、乾麵，東西好不好吃跟米其林沒關係，我的個性，就是不會亂花錢的那種」，他想變的，是心境，接受無常，然後接受變老。

退休 疫情 投資

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