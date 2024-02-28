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金城武被爆已婚日本主播 吐心聲揭「真實狀況」

記者黃保慧／即時報導
金城武近年絕少在公眾眼前出現，依然有新的話題。（聯合報系資料照片）
金城武近年絕少在公眾眼前出現，依然有新的話題。（聯合報系資料照片）

台日混血男神金城武現年50歲，鮮少出現在螢幕前的他人氣仍不減，話題也不斷，近日他被傳出在日本和49歲日本主播馬場典子已經結婚，爆料一出立刻引發日本網友熱議，而雙方也出面回應了。

據「NEWS POST SEVEN」報導，金城武的日文版維基百科出現一行字：「2024年2月14日，宣布已與主播馬場典子結婚。」這段也被截取在社群網站傳開，不過對此雙方當事人皆一頭霧水，馬場典子的經紀公司表示：「本人並未告知，也沒有結婚，而且她應該不認識金城武。」而金城武經紀公司也回應，不知道為什麼會有這樣莫名奇妙的傳聞，「完全沒有這樣的事，也不認識對方」。至於金城武維基百科上的「結婚報告」也刪除。

其實金城武私生活一直很低調神秘，出道至今緋聞對象不多，早年一度與資深女星戈偉如傳過緋聞，剛出道時還曾傳和林葉亭交往，而過去金城武曾承認初戀在剛入行時發生，雖然沒有公開前女友身份，但外界都認為就是指林葉亭。

消失一段時間的金城武，行蹤成謎，最新的電影落在2016年和周冬雨合演愛情喜劇「喜歡•你」，隔年拍犯罪動作片「風林火山」，隨後繼續過著低調神隱的生活，僅偶有在廣告、雜誌露臉。

日本主播馬場典子被爆和金城武結婚。 （取材自IG）
日本主播馬場典子被爆和金城武結婚。 （取材自IG）
日本主播馬場典子被爆和金城武結婚。 （取材自IG）
日本主播馬場典子被爆和金城武結婚。 （取材自IG）

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