黃嘉千控夏克立家暴 鄰居曝目睹她巴掌印、聽到他喊殺

夏克立、黃嘉千官司糾紛不斷。（取材自夏克立Instagram、黃嘉千臉書）

黃嘉千 2022年被爆出與夏克立打離婚官司，兩人婚變起因於黃嘉千控訴夏克立家暴 ，而加拿大 的鄰居也證實，並且透露當時黃嘉千流落街頭，而且還看到她的臉上有巴掌印。針對家暴指控，夏克立再次否認：「我從來未沒有家暴，加拿大、台灣都沒有證據我家暴」，稱若指控屬實，他早就吃牢飯。

噓！星聞引述鏡週刊報導，2021年12月黃嘉千被夏克立家暴後，逃出家門一個人走在公路旁，在當地沒有什麼朋友的她，打給當時只見過幾面的鄰居董小姐求救，董小姐當下立刻開車去接黃嘉千，見到她臉上有被打巴掌的紅印，就陪著她去報警，也建議去醫院驗傷，而在這期間董小姐就接到夏克立打來的電話，還威脅找到黃嘉千就要殺了她。

據報導，董小姐陪黃嘉千去醫院驗傷，醫院在瞭解黃嘉千被打的經過後，就立刻進行通報程序，當晚黃嘉千先在董小姐家住一晚，隔天加拿大警方就上門逮捕夏克立，這時黃嘉千才敢回家。之後夏克立被釋放出來後，就申請要離婚，黃嘉千聯絡好友郎祖筠求助，郎祖筠幫忙找了加拿大當地的律師，官司勝訴後，黃嘉千也才返台提離婚訴訟。

對於媒體報導黃嘉千遭家暴由鄰居陪同就醫，夏克立表示，文中的董小姐距住處有20分鐘車程，其實不能稱之為「鄰居」，而文中指醫院驗傷黃嘉千為「右臉紅腫」，但警方紀錄卻變左臉，夏克立表示他和黃嘉千起爭執後隔了幾天才又見面，期間完全沒碰面，而醫院紀錄卻與警方紀錄不同，他坦言是不可能的事，強調「因為我沒有家暴」。

夏克立還稱檢方已因證據薄弱撤銷起訴，但黃嘉千卻稱案件未撤，說法又不同，控訴黃嘉千捏造報導。