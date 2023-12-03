我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

疫情急升 浙江義烏呼籲民眾「屯糧10天」引發恐慌

徐乃麟官司勝訴 斥誹謗比殺人可惡

記者李姿瑩／綜合報導
徐乃麟親自講解線上麻將課程。（圖：Shifu師父提供）
徐乃麟親自講解線上麻將課程。（圖：Shifu師父提供）

徐乃麟日前官司勝訴，法院判不實爆料者要賠他新30萬元（台幣，下同，約9575美元）。徐乃麟日前出席麻將線上課程記者會，開心分享打牌趣事，但一提到這樁官司，他火冒三丈，怒斥判決太輕，一定還會繼續上訴。

徐乃麟2015年賣房給大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞，蔡男2019年向周刊爆料，指控徐乃麟「假賣屋真詐財」。徐乃麟當時就曾氣到開記者會自清，提告對方妨害名譽，附帶民事求償1000萬元（約31.9萬美元）。

雙方纏訟5年，徐乃麟跑了20多趟法院，前後花了2、300萬，雖然最後勝訴，但他對判決結果相當不滿，大罵：「我氣死了，判那麼輕，我一定會上訴，我幫了他們多少忙，準備多少資料。」

徐乃麟認為，台灣應該針對加重誹謗罪修法，提高罰則以示警惕，不然大家都覺得隨便亂說話不會被重罰。他深感「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，直指加重毀謗「比殺人還可惡」。

因為事關名譽，徐乃麟身為公眾人物，自然不能等閒視之。而且他自知公眾人物動輒得咎，直說怎麼敢為非作歹自毀前程。

他慶幸自己多年下來培養出強大的抗壓性，而且證據充足。「如果我當年禁不起輿論，選擇跳樓輕生，現在才說要還我清白，也來不及了啊！」

上一則

「寧安如夢」花絮曝光 唯美26秒吻戲

下一則

癌細胞擴及腦 香儂道荷蒂不放棄、不停工

延伸閱讀

國會暴亂民事訴訟 聯邦上訴法院裁定「川普無豁免權」

國會暴亂民事訴訟 聯邦上訴法院裁定「川普無豁免權」
聯邦上訴法院：川普因國會暴動挨告民事官司並無豁免權

聯邦上訴法院：川普因國會暴動挨告民事官司並無豁免權
「你只是想要錢吧」前傑尼斯藝人控喜多川性侵後 不堪網暴輕生

「你只是想要錢吧」前傑尼斯藝人控喜多川性侵後 不堪網暴輕生
姊姊赴佛州過堂控梅根誹謗 律師促駁回案件

姊姊赴佛州過堂控梅根誹謗 律師促駁回案件

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
景甜(右)在「灼灼風流」中喊話為馮紹峰生女兒。（圖：龍華電視提供）

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

2023-11-30 22:31
泰勒絲被爆料兩年多前已在英國秘婚。（歐新社資料照片）

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚？公關談謠言：給她痛苦與創傷

2023-12-01 16:54
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33

超人氣

更多 >
「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了

「壞壞20秒全放送」喬州女海邊偷用按摩棒 呻吟太大聲被捕了
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆