徐乃麟官司勝訴 斥誹謗比殺人可惡

徐乃麟親自講解線上麻將課程。（圖：Shifu師父提供）

徐乃麟日前官司勝訴，法院判不實爆料者要賠他新30萬元（台幣，下同，約9575美元）。徐乃麟日前出席麻將線上課程記者會，開心分享打牌趣事，但一提到這樁官司，他火冒三丈，怒斥判決太輕，一定還會繼續上訴。

徐乃麟2015年賣房給大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞，蔡男2019年向周刊爆料，指控徐乃麟「假賣屋真詐財」。徐乃麟當時就曾氣到開記者會自清，提告對方妨害名譽，附帶民事求償1000萬元（約31.9萬美元）。

雙方纏訟5年，徐乃麟跑了20多趟法院，前後花了2、300萬，雖然最後勝訴，但他對判決結果相當不滿，大罵：「我氣死了，判那麼輕，我一定會上訴，我幫了他們多少忙，準備多少資料。」

徐乃麟認為，台灣應該針對加重誹謗罪修法，提高罰則以示警惕，不然大家都覺得隨便亂說話不會被重罰。他深感「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，直指加重毀謗「比殺人還可惡」。

因為事關名譽，徐乃麟身為公眾人物，自然不能等閒視之。而且他自知公眾人物動輒得咎，直說怎麼敢為非作歹自毀前程。

他慶幸自己多年下來培養出強大的抗壓性，而且證據充足。「如果我當年禁不起輿論，選擇跳樓輕生，現在才說要還我清白，也來不及了啊！」