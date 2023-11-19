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領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

姜育恆開唱 吳奇隆、李翊君獻聲再現90年代回憶

記者梅衍儂／綜合報導
姜育恆(右)和吳奇隆擁有多年好交情。（圖：開麗娛樂提供)
姜育恆(右)和吳奇隆擁有多年好交情。（圖：開麗娛樂提供)

姜育恆重返小巨蛋舉辦新演唱會「人生的路」，一萬名4、5年級的歌迷力挺，他透過螢幕上一張張照片回顧從南韓來台灣落地生根的人生路，65歲的憂鬱王子實力仍在，不但和李翊君合唱經典「愛我你怕了嗎」，更找來當年同門師弟吳奇隆合唱新歌，綜藝大姐大張小燕、胞姊姜育花都現身包廂，他還大聲說：「小燕姐，我們做到了！」

雖然喊著歲月不饒人，姜育恆連飆20多首歌寶刀未老，用「曾經年輕」、「被遺忘的季節」揭開人生與演唱會序幕；他開玩笑對第一排觀眾說：「這裡都是我的好朋友，有權有勢有錢，但都不買票。」李翊君一上來就揭露：「我對姜哥說你演唱會票價不得了，算是數一數二，他說『還好吧，我的朋友都買得起』，讓我們這些後生小輩好生羨慕。」

姜育恆重現當年8點檔主題曲「梅花三弄」，並以台語歌曲「家後」獻給一直陪伴支持自己的妻子。許久未公開演出的吳奇隆一出場，全場發出熱烈歡呼，兩人合唱姜育恆新歌「心向你飛」。

隨後姜育恆邀請這次演唱會的另一組嘉賓出場，包含李之勤、姚黛瑋、憂歡派對成員憂憂、紅孩兒的馬國賢、湯俊霈、張洛君、張克帆、王海輪、沈依智，少女隊的王思涵、吳珮瑜，還有劉爾金、宋少卿等13位，眾人合唱開麗時期的經典代表組曲「搖擺女郎」、「叫你一聲my love」與「新年快樂」，而後吳奇隆再加入合唱小虎隊的代表作品「紅蜻蜓」，讓歌迷們回憶起90年代的音樂時光，也讓整個演唱會更添溫馨歡樂與感動。

姜育恆(左)邀來李翊君合唱經典歌，老友默契依舊。（記者吳致碩／攝影）
姜育恆(左)邀來李翊君合唱經典歌，老友默契依舊。（記者吳致碩／攝影）

吳奇隆 南韓

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