姜育恆開唱 吳奇隆、李翊君獻聲再現90年代回憶

姜育恆(右)和吳奇隆擁有多年好交情。（圖：開麗娛樂提供)

姜育恆重返小巨蛋舉辦新演唱會「人生的路」，一萬名4、5年級的歌迷力挺，他透過螢幕上一張張照片回顧從南韓 來台灣落地生根的人生路，65歲的憂鬱王子實力仍在，不但和李翊君合唱經典「愛我你怕了嗎」，更找來當年同門師弟吳奇隆 合唱新歌，綜藝大姐大張小燕、胞姊姜育花都現身包廂，他還大聲說：「小燕姐，我們做到了！」

雖然喊著歲月不饒人，姜育恆連飆20多首歌寶刀未老，用「曾經年輕」、「被遺忘的季節」揭開人生與演唱會序幕；他開玩笑對第一排觀眾說：「這裡都是我的好朋友，有權有勢有錢，但都不買票。」李翊君一上來就揭露：「我對姜哥說你演唱會票價不得了，算是數一數二，他說『還好吧，我的朋友都買得起』，讓我們這些後生小輩好生羨慕。」

姜育恆重現當年8點檔主題曲「梅花三弄」，並以台語歌曲「家後」獻給一直陪伴支持自己的妻子。許久未公開演出的吳奇隆一出場，全場發出熱烈歡呼，兩人合唱姜育恆新歌「心向你飛」。