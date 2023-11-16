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「車頂上」導演衝票房 允解鎖周渝民、林依晨火辣床戲

記者陳建嘉╱綜合報導
周渝民(左起)、林依晨以及阮經天主演「車頂上的玄天上帝」舉辦首映會，暢談拍片趣事。(記者李政龍／攝影)
周渝民(左起)、林依晨以及阮經天主演「車頂上的玄天上帝」舉辦首映會，暢談拍片趣事。(記者李政龍／攝影)

藝人林依晨、周渝民(仔仔)以及阮經天主演的浪漫電影「車頂上的玄天上帝」首映會，導演黃文英拍攝該片投資4500萬台幣(約140萬美元)，期望到時票房能創下佳績，更發下豪語表示，如果票房破億台幣，就曝光周渝民、林依晨床戲的「更親密花絮」，讓周渝民笑說：「那不就從保護級變成限制級！」

林依晨說自己已看一遍，但還想看第二次，這次老公會跟著她一起包場支持，她還會全台舉辦「環台包場」，回饋各地粉絲。被問到近來忙於工作，會不會想念快2歲的女兒小小林？她笑稱雖然忙，但很享受當下狀態，回到家後看到小孩就會卸下重擔，「我們就像是彼此的充電站」。

林依晨還透露周渝民的女兒非常漂亮，不過周渝民向來注重隱私，目前還不讓女兒露面，至於是否會邀女兒看「車頂上」，他笑稱「因為有床戲，所以我還是要先問她媽媽」。

阮經天與周渝民在片中雖沒對戲，但只要在片場碰到面都會聊健康、養生，「現在已經有了一定的年紀，聊最多的都是健康」。

這次周渝民宣傳電影，更有不少日本粉絲前來力挺，有150名日本粉絲特地前往影院包場，周渝民感謝粉絲一路陪伴，也提到這次宣傳完「車頂上的玄天上帝」後，就要開始籌拍「我們與惡的距離2」，「能在台灣拍這麼多作品，真的很幸運」。

日本 投資 隱私

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