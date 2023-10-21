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華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

金鐘慶功／薛仕凌頻得獎網友要挖他祖墳 他聽後這麼說

記者楊起鳳／即時報導
薛仕凌出席慶功宴表示要把錢捐給業界人士。（記者 王聰賢／攝影）
薛仕凌出席慶功宴表示要把錢捐給業界人士。（記者 王聰賢／攝影）

薛仕凌隔兩年再度以「台灣犯罪故事」拿下金鐘視帝，22日他出席慶功宴，回應感想：「真的沒想到，就是扯！」他謙虛說不知道自己何德何能可以一直入圍、拿獎。對金鐘評審表示他和同樣演出「台灣犯罪故事」的李銘忠只差一票，他隨即指向李銘忠：「誰得我都一樣開心！我都以為是他拿」表示根本沒想過自己會得獎。有網友表示他有得獎體質，要去看他家祖墳，他聽後大笑：「我連我自己祖墳在哪都不知道！」

薛仕凌才從釜山影展亞洲內容暨國際 OTT大獎中抱回男配角獎，今年金鐘戲劇獎再度擒獎，被主持人稱「有得獎體質」，他說自己真的沒有準備，上台還一度眼睛發黑差點站不住，還是陳亞蘭扶他。他透露因為沒有準備所以感言很短，至於獎金要怎麼分配？他表示會先請所有工作人員吃飯，剩下的錢他再補足湊成十萬，然後捐給業內的人士。

由於「台灣犯罪故事」在釜山影展亞洲內容暨國際 OTT大獎中薛仕凌是得男配角獎，但同樣的角色卻在金鐘獎報男主角，對此他回應：「報名的時候我也有問，但是製作單位說，是符合規定的」表態自己並不清楚制度，所以也不方便多回答什麼，不過能拿下獎，還是感謝。他表示下台後僅傳了簡訊給爸媽，問有沒有跟女友報喜訊？他低調說：「還沒時間。」

李銘忠今年以一票之差敗給薛仕凌，他表示自己來自國外，能入圍金鐘獎已經很開心了，沒有得失心，且只要是「台灣犯罪故事」得獎都很好，他說哥哥李銘順有傳簡訊安慰，女友也說：「下次再加油」，但他保持平常心，認為現在這樣已經很開心了。

林予晞雖女主角獎敗給蔡淑臻，但她表示自己有被偶像桂綸鎂稱讚很性感，開心說：「有追星成功。」

薛仕凌有得獎體質但一直謙稱說自己覺得很扯。記者 王聰賢／攝影
薛仕凌有得獎體質但一直謙稱說自己覺得很扯。記者 王聰賢／攝影
新科視帝薛仕凌出席劇組慶功宴。記者 王聰賢／攝影
新科視帝薛仕凌出席劇組慶功宴。記者 王聰賢／攝影
薛仕凌(中)再度得視帝，同劇的李銘忠(右)和林予晞一起慶功。記者 王聰賢／攝影
薛仕凌(中)再度得視帝，同劇的李銘忠(右)和林予晞一起慶功。記者 王聰賢／攝影
薛仕凌(中)再度得視帝，同劇的李銘忠(右)和林予晞一起慶功。記者 王聰賢／攝影
薛仕凌(中)再度得視帝，同劇的李銘忠(右)和林予晞一起慶功。記者 王聰賢／攝影

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