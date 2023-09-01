被問婚變 王陽明：給我們一點空間

王陽明(左)、蔡詩芸過去經常曬恩愛。(取材自Instagram)

王陽明與蔡詩芸結婚八年，不時放閃互動，一直是演藝圈的模範夫妻，日前卻被網友發現已有半年沒在網路上互動，更爆出雙方已分居。他近日出席時尚 活動，顯然有備而來，直接表示「如果真的有什麼事情需要宣布，我跟Dizzy一定會宣布，只是目前沒有要宣布的特別狀況，希望大家給我們時間」。

外傳分居、與丈母娘不合，王陽明皆不願多說，「我只想說一次，也不要浪費大家的時間，這件事是我跟Dizzy的私事，真的很希望大家可以給我們一點空間」，在場有人眼尖發現他左手未戴婚戒，他說自己熱愛運動，左手無名指已經骨折、斷掉很多次，現場還稍微凹折自己的左手手指，「可能已經沒救了，這真的不是什麼特別的理由」。至於近況，王陽明依舊熱愛運動，時常重訓、潛水，肩膀還一度不舒服，「我有去看醫生，還有去拔罐，目前都在康復中」，私人感情方面，仍然無可奉告。

王陽明出道時雖以帥氣、叛逆的形象走紅，但他多次表示自己最看重的就是家庭，與蔡詩芸交往、結婚以來，兩人做什麼都是形影不離，還曾公開向愛妻喊話，「在對的時間找到對的人，愛情就會很簡單」。