我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

被問婚變 王陽明：給我們一點空間

記者陳建嘉／台北報導
王陽明(左)、蔡詩芸過去經常曬恩愛。(取材自Instagram)
王陽明(左)、蔡詩芸過去經常曬恩愛。(取材自Instagram)

王陽明與蔡詩芸結婚八年，不時放閃互動，一直是演藝圈的模範夫妻，日前卻被網友發現已有半年沒在網路上互動，更爆出雙方已分居。他近日出席時尚活動，顯然有備而來，直接表示「如果真的有什麼事情需要宣布，我跟Dizzy一定會宣布，只是目前沒有要宣布的特別狀況，希望大家給我們時間」。

外傳分居、與丈母娘不合，王陽明皆不願多說，「我只想說一次，也不要浪費大家的時間，這件事是我跟Dizzy的私事，真的很希望大家可以給我們一點空間」，在場有人眼尖發現他左手未戴婚戒，他說自己熱愛運動，左手無名指已經骨折、斷掉很多次，現場還稍微凹折自己的左手手指，「可能已經沒救了，這真的不是什麼特別的理由」。至於近況，王陽明依舊熱愛運動，時常重訓、潛水，肩膀還一度不舒服，「我有去看醫生，還有去拔罐，目前都在康復中」，私人感情方面，仍然無可奉告。

王陽明出道時雖以帥氣、叛逆的形象走紅，但他多次表示自己最看重的就是家庭，與蔡詩芸交往、結婚以來，兩人做什麼都是形影不離，還曾公開向愛妻喊話，「在對的時間找到對的人，愛情就會很簡單」。

不過王陽明日前受訪時，說妻子參加「大嘻哈時代」之後工作增加，夫妻相處時間變少，「我們偶爾還是會找時間磨合彼此關係」，雖坦承會因為一些家庭觀念而吵架，還是很感謝妻子將家庭照顧妥當，但難得對婚姻狀態閉口不談，現狀仍讓外界充滿疑惑。

王陽明出席服飾活動，對於婚變傳聞態度輕鬆。(記者李政龍／攝影)
王陽明出席服飾活動，對於婚變傳聞態度輕鬆。(記者李政龍／攝影)

時尚

上一則

王傑遭毒扯謝霆鋒 知情者揭另有內幕

下一則

「披荊斬棘的哥哥」也造假？ 爆要瘦子粉絲買榜

延伸閱讀

王陽明婚變後首露面 摘婚戒喊「該說的都說了」

王陽明婚變後首露面 摘婚戒喊「該說的都說了」
台男星赴陸再試水溫 驚覺熟識的公司竟倒閉一半

台男星赴陸再試水溫 驚覺熟識的公司竟倒閉一半
王陽明傳婚變 發文「久等了」 要大家左滑看更多

王陽明傳婚變 發文「久等了」 要大家左滑看更多
余文樂曾罹患恐慌症 害怕人群只想逃離

余文樂曾罹患恐慌症 害怕人群只想逃離

熱門新聞

「中國好聲音」歷屆共誕生了5位「女冠軍」。（取材自微博）

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

2023-08-27 00:21
那英過往怒踹偷拍者的影片被翻出。（取材自微博）

那英又黑了… 機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

2023-08-25 21:17
高允貞在韓劇「Moving異能」中飾演女配角。(取材自Instagram)

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

2023-08-26 19:10
「中國好聲音」暫停播出，網傳導師薛之謙、周華健要退出。（取材自微博）

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

2023-08-30 18:07
傳林更新已簽約，頂替吳亦凡補拍「青簪行」。(取材自微博)

林更新AI「換臉」頂替吳亦凡 「青簪行」敗部復活？

2023-08-27 02:29
張栢芝打破懷孕停工傳聞。（取材自小紅書）

張柏芝懷了第四胎？她穿一件衣服說明一切

2023-08-28 06:30

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應