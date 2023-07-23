李心潔隔20年開唱 3金同台現交情

李心潔首登北流開唱。（記者沈昱嘉／攝影）

46歲的金馬影后李心潔相隔20年重返歌壇，22日晚首登北流舉辦「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」，邀來「金鐘女配」于子育、「金曲獎年度歌曲」得主張震嶽擔任嘉賓，造就三金同台盛況。她跟張震嶽合唱的「自由」掀起全場高潮，並驚喜首唱新歌，讓粉絲大呼滿足。

李心潔開場化身「精靈女神」帶來「ByeBye」等歌曲，見到滿場歌迷瘋狂尖叫，她感動地說：「我的團隊一直提醒我別太早哭，我覺得自己還在夢裡，不敢相信這一切已經發生。」她想起20歲那年不顧一切離開家鄉抵台追夢，由於沒有親友相伴，是人生第一次感受到孤獨感，不過同時也感受到前所未有的自由，「我終於長大了，可以尋找生命更多的可能。」

她跟于子育對唱「親愛的，我想妳了」、「小黃花」，感性表示于子育是自己在台灣的第一位藝人好友，各自打拚仍保持聯繫至今，李心潔還爆料：「每次要來台灣，我會先在大馬發功，希望她的工作有些阻礙，就可以陪我久一點。」于子育坦言屢試不爽，一旦李心潔來台，自己的工作就會有變化，不難看出彼此情誼深厚。

李心潔砸重金連換五套華服，帶來「又下雨了」等金曲，安可時選唱「愛像大海」、「裙襬搖搖」，剛過70歲生日的恩師張艾嘉 跟閨密梁詠琪、許茹芸在台下跟著合唱，吳慷仁與女友邵雨薇、林依晨跟老公林于超也到場同歡。