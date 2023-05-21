林志炫台北攻蛋 舞台上演換衣秀

林志炫台北小巨蛋開唱，用歌聲征服上萬粉絲。(記者沈昱嘉／攝影)

歌手林志炫ONEtake2.0「我忘了我已老去」世界巡迴演唱會唱進台北小巨蛋，他開場唱完「蒙娜麗莎的眼淚」後演唱會突然中斷30秒，原來是他在舞台上演「換衣秀」，燈亮後，脫去外套的他笑說：「我換好衣服後，也沒什麼好看的。」全場萬名觀眾沉浸在他的美嗓與幽默中。

林志炫選擇台北作為這次巡演的第一站意義非凡，除了是家鄉，更是當年音樂事業的起點；而選在5月20日舉辦，也藏著跟歌迷告白的心意。56歲的他寶刀未老，穿著紅色亮片風衣配上墨鏡，以「你的樣子」、「蒙娜麗莎的眼淚」開場，前奏一響起就引來滿場掌聲與歡呼，他興奮說：「好久不見，讓大家久等了。」

而相隔6年再攻蛋，林志炫想唱的歌非常多，他特別叮嚀大家專心聽他唱歌，聽完用力鼓掌歡呼即可，而不是費嗓子跟唱去「照顧」旁邊人的耳朵，希望大家放心把耳朵交給他，隨後演唱近年他翻唱的膾炙人口金曲，包括「煙花易冷」以及中日文混搭的「秋意濃」。

除了經典歌曲 「輸了你贏了世界又如何」、「單身情歌」，林志炫也首次公開演唱新歌「我忘了我已老去」，林志炫透露：「這首歌花了三年醞釀才做出來，或許生理年齡每個人每天都在變老，但是轉個念，全力去做自己想做的事，就可以常保心理年輕。」林志炫將這首歌送給自己也送給歌迷。