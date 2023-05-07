「人選之人」卜學亮 甩綜藝味秀演技

卜學亮(左)和導演林君陽合作「人選之人」十分愉快。(圖：果陀劇場提供)

台灣藝人卜學亮出演話題台劇「人選之人-造浪者」，在劇中飾演一位做事保守又愛搓湯圓的黨部高層「高副秘」，維妙維肖的演出讓觀眾直呼「好討厭」。卜學亮笑稱過去都是在逗觀眾笑，能被觀眾罵的機會不多，「笑納」觀眾給的演技正面評價。

其實卜學亮早在劇場 深耕多年，光是今年在果陀劇場就有包括「ART」、「淡水小鎮」和「最後14堂星期二的課」三齣舞台劇 的演出，導演 林君陽也稱讚卜學亮經過多年的舞台劇洗禮，演技早已爐火純青，高質量的演出讓2023年堪稱卜學亮的「亮哥宇宙」元年。

卜學亮早期在綜藝節目「超級星期天」以「超級任務」的外景主持一砲而紅，後來推出唱片，以「子曰」唱紅大街小巷，加上參與多部電視劇的演出，同時具備了「主持」、「歌手」和「演員」等多重身分。

但在2011年，卜學亮接下了果陀劇場推出的「最後14堂星期二的課」舞台劇演出，和被稱為「劇場戲精」的金士傑搭檔演出，探討感性的生命關懷議題，這一演就是12年，成了卜學亮最長壽的舞台劇代表作，今年底演出也將邁向300場，讓觀眾看見「不用搞笑也可以很會演戲」的卜學亮。

對於這次演出「人選之人」收到的好評和回響，卜學亮謙虛表示，團隊的每一個演員和工作人員都很優秀，因為自己學校畢業後沒有到過公司上班，為了演出職人劇的主管角色也做了不少功課，對於劇本的潛台詞也會更加琢磨。卜學亮最後也感性地表示，「希望『演員卜學亮』，有洗掉綜藝味，讓觀眾看到我不同的演出。」