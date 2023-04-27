我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

飆髒話、扯衣服… 台劇八點檔2女星爆衝突

記者杜沛學／綜合報導
邱琦雯(左起)、方馨、王樂妍主演「美麗人生」已拍攝2年。（圖：台視提供）
邱琦雯(左起)、方馨、王樂妍主演「美麗人生」已拍攝2年。（圖：台視提供）

台視八點檔「美麗人生」爆出邱琦雯與王樂妍在化妝間激烈衝突，邱琦雯扯王樂妍衣領，還飆髒話。製作人郝孝祖證實此事，認為只是誤會，戲還是照拍，雙姝目前「表面上沒事」；但邱琦雯在臉書上嗆：「我的處事原則一直都是人不犯我、我不犯人，你不打我頭，我不踩你尾！」似乎仍怒火難平。

據悉，拍攝現場疑似因妝髮造型時間冗長，拖遲了拍攝時間，一旁等待的王樂妍因與邱琦雯的時間認知不同，王樂妍嘲諷邱琦雯遲到，邱琦雯個性向來直接，怒罵：「我忍妳很久了！不要以為妳有靠山了不起。」王樂妍冷淡否認有靠山。後來邱琦雯又跟同劇演員鄭仲茵抱怨，被王樂妍聽到後，雙方再起衝突，邱琦雯甚至抓住王樂妍的衣領嗆聲，其他人趕緊勸架，才沒有愈演愈烈。

邱琦雯在臉書上發文：「沒有後台，只有陽台，也沒靠山，但家有枕頭山，不管有沒有人撐腰，I don’t care who you are. 不要的最大。」似乎就在暗指與王樂妍起爭執一事。巧的是，根據近期播出內容，兩人戲裡也在吵架、姊妹情反目。

劇中邱琦雯守寡多年，王樂妍帶她做SPA、換新衣，改頭換面變漂亮，反派鄭仲茵卻直指邱琦雯勾引自己的丈夫劉尚謙。邱琦雯戲外個性直來直往，戲裡卻是傳統保守，很介意被指指點點，把怒氣出在王樂妍身上，王樂妍則嗆她古板、死腦筋，雙方衝突因此引爆，最後王樂妍甩頭走人。

這是兩人近期在劇中最後一次對上的戲碼，郝孝祖表示未來不會特別避諱讓邱琦雯與王樂妍對戲，因兩人劇中是好友，還是親家，關係相當緊密。「美」劇開拍至今已超過2年，收視率佳繼續延長拍攝與播出，戲分重的演員經常操到睡眠不足，可能也是導致脾氣火爆的原因。郝孝祖則形容，邱琦雯的個性就是有時候會突然暴走，這也不是她第一次和同劇演員起爭執，之前拍攝「大時代」時，也曾槓上王瞳

臉書 王瞳

上一則

「漫長的季節」熱播 老人視角說故事

下一則

熊黛林曬全家福 雙胞胎女兒被嫌醜

延伸閱讀

許光漢魅力襲南韓 受邀百想藝術大賞當頒獎人

許光漢魅力襲南韓 受邀百想藝術大賞當頒獎人
「想見你」顏毓麟認愛大8歲女星 放話有了就生

「想見你」顏毓麟認愛大8歲女星 放話有了就生
NBA／衛少向太陽球迷飆髒話原因曝光 聯盟不會禁賽懲處

NBA／衛少向太陽球迷飆髒話原因曝光 聯盟不會禁賽懲處
台劇「模仿犯」 登Netflix非英語榜亞軍

台劇「模仿犯」 登Netflix非英語榜亞軍

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
安以軒（右）和老公陳榮煉（左）過去一起出席活動。（取材自微博）

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

2023-04-20 23:56
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬