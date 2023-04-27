飆髒話、扯衣服… 台劇八點檔2女星爆衝突

邱琦雯(左起)、方馨、王樂妍主演「美麗人生」已拍攝2年。（圖：台視提供）

台視八點檔「美麗人生」爆出邱琦雯與王樂妍在化妝間激烈衝突，邱琦雯扯王樂妍衣領，還飆髒話。製作人郝孝祖證實此事，認為只是誤會，戲還是照拍，雙姝目前「表面上沒事」；但邱琦雯在臉書 上嗆：「我的處事原則一直都是人不犯我、我不犯人，你不打我頭，我不踩你尾！」似乎仍怒火難平。

據悉，拍攝現場疑似因妝髮造型時間冗長，拖遲了拍攝時間，一旁等待的王樂妍因與邱琦雯的時間認知不同，王樂妍嘲諷邱琦雯遲到，邱琦雯個性向來直接，怒罵：「我忍妳很久了！不要以為妳有靠山了不起。」王樂妍冷淡否認有靠山。後來邱琦雯又跟同劇演員鄭仲茵抱怨，被王樂妍聽到後，雙方再起衝突，邱琦雯甚至抓住王樂妍的衣領嗆聲，其他人趕緊勸架，才沒有愈演愈烈。

邱琦雯在臉書上發文：「沒有後台，只有陽台，也沒靠山，但家有枕頭山，不管有沒有人撐腰，I don’t care who you are. 不要的最大。」似乎就在暗指與王樂妍起爭執一事。巧的是，根據近期播出內容，兩人戲裡也在吵架、姊妹情反目。

劇中邱琦雯守寡多年，王樂妍帶她做SPA、換新衣，改頭換面變漂亮，反派鄭仲茵卻直指邱琦雯勾引自己的丈夫劉尚謙。邱琦雯戲外個性直來直往，戲裡卻是傳統保守，很介意被指指點點，把怒氣出在王樂妍身上，王樂妍則嗆她古板、死腦筋，雙方衝突因此引爆，最後王樂妍甩頭走人。

這是兩人近期在劇中最後一次對上的戲碼，郝孝祖表示未來不會特別避諱讓邱琦雯與王樂妍對戲，因兩人劇中是好友，還是親家，關係相當緊密。「美」劇開拍至今已超過2年，收視率佳繼續延長拍攝與播出，戲分重的演員經常操到睡眠不足，可能也是導致脾氣火爆的原因。郝孝祖則形容，邱琦雯的個性就是有時候會突然暴走，這也不是她第一次和同劇演員起爭執，之前拍攝「大時代」時，也曾槓上王瞳 。