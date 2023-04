飆髒話、扯衣服… 台劇八點檔2女星爆衝突

邱琦雯(左起)、方馨、王樂妍主演「美麗人生」已拍攝2年。(圖:台視提供)

台視八點檔「美麗人生」爆出邱琦雯與王樂妍在化妝間激烈衝突,邱琦雯扯王樂妍衣領,還飆髒話。製作人郝孝祖證實此事,認為只是誤會,戲還是照拍,雙姝目前「表面上沒事」;但邱琦雯在臉書 上嗆:「我的處事原則一直都是人不犯我、我不犯人,你不打我頭,我不踩你尾!」似乎仍怒火難平。

據悉,拍攝現場疑似因妝髮造型時間冗長,拖遲了拍攝時間,一旁等待的王樂妍因與邱琦雯的時間認知不同,王樂妍嘲諷邱琦雯遲到,邱琦雯個性向來直接,怒罵:「我忍妳很久了!不要以為妳有靠山了不起。」王樂妍冷淡否認有靠山。後來邱琦雯又跟同劇演員鄭仲茵抱怨,被王樂妍聽到後,雙方再起衝突,邱琦雯甚至抓住王樂妍的衣領嗆聲,其他人趕緊勸架,才沒有愈演愈烈。

邱琦雯在臉書上發文:「沒有後台,只有陽台,也沒靠山,但家有枕頭山,不管有沒有人撐腰,I don’t care who you are. 不要的最大。」似乎就在暗指與王樂妍起爭執一事。巧的是,根據近期播出內容,兩人戲裡也在吵架、姊妹情反目。

劇中邱琦雯守寡多年,王樂妍帶她做SPA、換新衣,改頭換面變漂亮,反派鄭仲茵卻直指邱琦雯勾引自己的丈夫劉尚謙。邱琦雯戲外個性直來直往,戲裡卻是傳統保守,很介意被指指點點,把怒氣出在王樂妍身上,王樂妍則嗆她古板、死腦筋,雙方衝突因此引爆,最後王樂妍甩頭走人。

這是兩人近期在劇中最後一次對上的戲碼,郝孝祖表示未來不會特別避諱讓邱琦雯與王樂妍對戲,因兩人劇中是好友,還是親家,關係相當緊密。「美」劇開拍至今已超過2年,收視率佳繼續延長拍攝與播出,戲分重的演員經常操到睡眠不足,可能也是導致脾氣火爆的原因。郝孝祖則形容,邱琦雯的個性就是有時候會突然暴走,這也不是她第一次和同劇演員起爭執,之前拍攝「大時代」時,也曾槓上王瞳 。