首部賀歲片 陳淑芳慘遭多次襲胸

出道60多年的陳淑芳，首次主演春節賀歲片。(記者沈昱嘉／攝影)

賀歳片「詐團圓」讓在演藝圈打滾60多年的影后陳淑芳獻出主演春節強檔的第一次，她在片中扮貴氣董事長，直呼：「超爽的。」唯獨身上佩戴4000萬台幣(約129萬美元)貨真價實的珠寶讓她提心吊膽，唯恐弄丟，把她賣了也賠不起。

陳淑芳自曝拍攝自己昏倒、女兒謝瓊煖大力搖她的戲，剛巧當天沒穿鋼圈內衣，謝瓊煖正好手按到她的胸口，只好拚命忍笑，但演她兒、孫的鍾承翰與陳昊森撲到她懷裡哭的場面，兩人的頭都直接觸及她的胸，直到片子現在要上映，她才承認那時又尷尬又好笑。

近來陳淑芳健康狀況受到外界關心，她強調開刀裝了心臟節律器，現在一切都很好，本來就計畫「詐團圓」拍完後休息一下，目前確定大年初二起要加入跑戲院映後的行程。

同樣是賀歲片新面孔的邰智源，稱對這次很多對手戲的隋棠，外在驚豔程度有4.5分，內心對她的情愫像「氣炸鍋」，又有點克制又快要爆出來。他表示拍戲前會先把台詞用自己的口氣重新講過一次，也有先告知對手演員，奇怪的是每次講出來都還是不一樣。

年輕組的陳昊森、盧以恩與「屁孩」林政融片中並沒有「三角關係」，戲外兩個男生常互講垃圾話，或是一起嚇盧以恩，冒不出「粉紅泡泡」。