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童裝副業整月只賣3件 宋米秦爆經濟危機

記者林士傑╱綜合報導
宋米秦(右)常透過社群網站分享與女兒Ellie的相處點滴。(圖：我是凱文工作室提供)
宋米秦(右)常透過社群網站分享與女兒Ellie的相處點滴。(圖：我是凱文工作室提供)

前女團「Dream Girls」成員宋米秦近年重心擺在家庭，3月和老公共同引進南韓童裝Jelly Mallow，料遭遇疫情衝擊，整個月只賣出3件衣服，加上通告、業配工作紛紛取消、延後，粗估損失300萬(台幣，下同，約10萬美元)，她不諱言經濟狀況受到影響，但夫妻本來就有存款，目前還過得去。

宋米秦說，雖然還有電商撐著，但「因為童裝家長還是希望能試穿到（衣服），所以效果有限。」據了解整個檔期售出的衣服僅有一件是顧客埋單，剩下兩件都是樓管入手，她苦笑：「幾乎每天業績掛蛋。」

不僅服裝生意慘澹，她自疫情爆發以來長達兩年半沒回家鄉南韓，期間弟弟完成終身大事，她也只能在台隔空獻上祝福。

在南韓年長者優先注射疫苗，父母接種了嗎？宋米秦說：「爸爸、媽媽都打了疫苗，目前身體都滿好的。」據悉在南韓若有多的名額釋出，大家可透過App排隊登記施打，會考慮回南韓打疫苗嗎？她說：「會等台灣疫情穩定，然後打完疫苗之後，才回去南韓看看家人。」

現在她和老公會輪流下廚，只是老公身擁廚師執照，做菜是否會有壓力？她笑稱所以自己最愛做韓式料理，「他怎樣都不會做得比我道地吧？」另她推薦咖哩麵、牛骨大醬湯、韓式煎餅等料理，直呼：「很好清冰箱，把喜歡的料都丟進去就好，然後一鍋又可以吃很久。」

宋米秦引進南韓童裝品牌，卻受疫情影響嚴重虧損。(取材自Instagram)
宋米秦引進南韓童裝品牌，卻受疫情影響嚴重虧損。(取材自Instagram)

南韓 疫苗 疫情

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