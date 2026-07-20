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41歲朱珠「零贅肉泳裝照」曝光 網揪1細節：女兒像爸爸

娛樂新聞組／綜合報導
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朱珠(前)一家三口同框。（取材自微博）
朱珠(前)一家三口同框。（取材自微博）

許久沒有高調營業的中國演員朱珠，近日分享一組與家人在義大利、英國旅行的照片，大方秀出穿比基尼的好身材。41歲的朱珠肚皮上沒有一絲贅肉、線條勻稱，展現出健康體態；一家三口同框的畫面也讓眼尖的網友發現，女兒珠寶的膚色完美避開了媽媽的白皮膚，精準復刻爸爸，讓不少人調侃「太真實了」。

南方娛樂網報導，朱珠在社交平台配文稱「陪K老師工作」，K老師指的就是朱珠的老公王昀佳，簡單幾個字就低調秀出了夫妻間的相處日常。

據了解，此次歐洲行程主要與王昀佳的西裝相關業務及工作洽談有關，朱珠陪同丈夫處理工作期間，也帶著女兒體驗海外生活。

朱珠在一系列照片中曬出泳裝造型，已為人母的她肌膚緊緻平滑，線條勻稱流暢，166公分的身高加持下，腿長比例優越，四肢纖細卻不若當下流行的紙片人，渾身透出一股從容大氣。在被網友問到身材數據時，她也大方回應：「166（公分），108（斤），永遠在減肥中」，展現出接地氣的一面。

除了個人照片外，朱珠也分享與丈夫、女兒同行的畫面。照片中，女兒珠寶的膚色較接近父親，與朱珠的膚色形成對比，不少網友留言表示「精準復刻爸爸的膚色」。

除此之外，朱珠也曬出室內照片。她身穿紅色長裙，搭配手提包，坐在沙發上觀看丈夫工作，展現另一種風格，讓網友大讚「大方展現真實自己」。

精華 FAQ

  • 她分享了在義大利、英國旅行的照片，包含比基尼泳裝照、室內紅裙造型，以及與丈夫王昀佳、女兒珠寶同框的家庭畫面，呈現工作與生活並行的狀態。

  • 朱珠41歲仍維持零贅肉、線條勻稱的體態，還大方回應自己166公分、108斤，並表示永遠在減肥中，展現自然又接地氣的形象。

  • 因為一家三口合照中，珠寶的膚色明顯更接近爸爸王昀佳，和朱珠的白皙膚色形成對比，讓不少網友留言調侃她是精準復刻爸爸。

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