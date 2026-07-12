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出席「時尚中國之夜」娜扎變成獨眼龍 原因惹粉絲心疼

娛樂新聞組／綜合報導
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古力娜扎右眼覆蓋紗布登台領獎，被讚獨眼造型霸氣的同時，也頻惹粉絲心疼。（(取材自...
古力娜扎右眼覆蓋紗布登台領獎，被讚獨眼造型霸氣的同時，也頻惹粉絲心疼。（(取材自微博)

大陸女星古力娜扎近日出席「時尚中國之夜」盛典領獎，右眼意外覆蓋著白色紗布，未走紅毯，該造型被網友形容為「冷感特工」，儘管遮住一隻眼睛，仍獲讚「遮住80%的臉卻展現了120%的美貌」。

娜扎在台上主動解釋眼睛狀況，透露前段時間工作量較多，免疫力下降導致過敏，眼睛長了東西，因此需要敷藥，無法正常化妝，「今天沒辦法以最好的狀態和大家見面，希望可以快快恢復，期待下一次和大家見面的時候是最好的狀態。」

據悉，身高172公分的娜扎過去體重最輕曾到40多公斤，長期作息紊亂令身體健康亮紅燈。

事件曝光後，娜扎當晚黑色修身西裝造型連同單眼紗布照片迅速在網上瘋傳，不少網友大讚其敬業精神，形容她即使身體抱恙仍堅持赴約，有「契約精神」。

還有大批網友被其造型圈粉，指黑西裝搭配單眼紗布意外營造出冷感氛圍，「獨眼造型霸氣十足」，並留言「即使包著紗布，也遮不住顏值」、「彷彿是從時尚大片中走出來的模特」。

有不少粉絲表達心疼及擔憂，呼籲她注意休息，減少工作量好好休養，並直言：「工作固然重要，但身體才是本錢，工作再忙也要注意休息。」更有聲音指出，明星過度追求低體脂率恐進一步削弱免疫力，對健康有害。

事件亦引發外界對娛樂圈工作模式的討論，有觀點認為，帶病上崗雖展現職業素養，但過度壓縮休息時間、一味追求檔期滿滿的風氣值得反思，因為健康才是長遠發展的根本。

精華 FAQ

  • 她在台上說明，前段時間工作量較多，導致免疫力下降而過敏，眼睛長了東西，需要敷藥處理，因此無法正常化妝，只能以紗布造型出席活動。

  • 娜扎以黑色修身西裝搭配單眼紗布現身，意外營造出冷感特工氛圍。網友認為她即使遮住大半張臉，仍有強烈美感與舞台氣場，因此迅速掀起討論。

  • 不少人認為帶病出席可見其職業精神，但也提醒明星不該長期壓縮休息、追求過低體脂與滿檔檔期，否則可能削弱免疫力，健康才是長遠發展基礎。

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