藏10年的八卦？黃曉明被爆曾在baby孕期 「豪刷遊艇」打賞田曦薇

黃曉明10年前曾空降田曦薇的直播間大方刷禮物，並遞出拍戲邀約。(取材自微博)

娛樂圈近期掀起一波陳年「考古熱」，有網友翻出2016年隱藏八卦，指出當紅95後小花田曦薇在出道前的素人時期，男星黃曉明 曾親自空降她的直播間大方刷禮物，並主動遞出拍戲邀約，希望將她簽入旗下。這段相差近20歲的昔日交集被挖出後，迅速衝上熱搜，引發網友關注。

據悉，2016年底的田曦薇剛考入上海戲劇學院，課餘時間她會以素人大學生的身分直播分享校園生活。當時已是頂流大咖的黃曉明突然進入直播間，不僅豪爽刷出「遊艇」等高價虛擬禮物，更發出電視劇合作的橄欖枝。

不過，面對演藝圈大前輩遞來的「捷徑」，當時年僅19歲的田曦薇展現了超齡清醒，婉拒了黃曉明的邀請，選擇留在學校專心完成四年學業，直到2018年才正式出道，並陸續憑藉「卿卿日常」、「田耕紀」等劇坐穩甜妹天花板的寶座。

這段塵封10年的往事曝光後，網路呈現兩極化輿論。一部分網友盛讚黃曉明「看人的眼光太絕了」，紛紛留言表示，「黃曉明真的是頂級伯樂，田曦薇素人時期就美得發光，難怪一眼被相中」、「不得不服曉明哥的審美，他從頭到尾就喜歡大眼睛、有靈氣這款，審美幾十年如一日的專一」。

然而，也有不少顯微鏡網友將矛頭指向敏感的時間點。由於黃曉明與前妻Angelababy（楊穎）於2015年結婚，而田曦薇直播的2016年底，正值Angelababy懷孕晚期，這讓部分網友質疑，「老婆在孕晚期，男方卻在看女大學生直播還刷遊艇，這分寸感是不是有點不妥？」、「雖然說是為了公司簽新人，但這個時機點確實讓人觀感微妙」。

對此，田曦薇的粉絲則呼籲大眾理性看待，認為這只是正常的業界新人挖掘，無需過度解讀與惡意揣測，更應將焦點放回演員的作品上。這段陳年舊事雖引來滿城風雨，但也意外讓大眾見識到田曦薇當年「不走捷徑、靠實力沉澱」的清醒風骨。

田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)