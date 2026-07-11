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被問「36歲會當爸嗎」 28歲張凌赫：一點都不急，結什麼婚

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫對於結婚、生子人生大事，直率表示「一點都不著急」。(取材自微博)
張凌赫對於結婚、生子人生大事，直率表示「一點都不著急」。(取材自微博)

28歲大陸男星張凌赫近年憑藉「寧安如夢」、「逐玉」等作品人氣攀升，穩坐95後人氣小生行列。近日，他在綜藝「開始推理吧」中被問及未來是否有結婚、生子計畫時，直率表示「我不著急，一點都不著急」，還笑說「誰知道以後是什麼想法」，一番灑脫發言迅速登上微博熱搜，引發大批網友討論。

「開始推理吧」最新一期節目中，眾人聊起8年後的人生規畫。由於現年28歲的張凌赫，下個本命年正好是36歲，同行嘉賓周柯宇便好奇問他，「36歲時，你覺得自己會有孩子嗎？」面對這個不少藝人都相當謹慎回應的婚育話題，張凌赫毫不避諱地表示，目前完全沒有結婚生子的打算。

金靖隨即追問，「這件事情，不在你40歲之前的行程嗎？」張凌赫則笑著回應，「不著急，一點都不著急，結什麼婚？誰知道以後什麼想法」。

節目播出後，「張凌赫不急著結婚生孩子」登上熱搜，不少網友紛紛留言力挺，認為他沒有被所謂的「社會時鐘」綁架，活出自己的步調，還有人說，「人生又不是照年齡打卡，想結婚就結，不想結也沒關係」、「終於有人說出年輕人的心聲」、「帥哥還是專心拍戲，粉絲願意等」，更有人笑稱，「他現在最大的孩子，就是他的作品。」

事實上，張凌赫近年演藝事業正值高峰，除了接連推出多部戲劇作品，也曾多次公開談及對表演的熱愛。他曾笑說，希望能一路拍戲拍到70歲，「82歲還要跟粉絲跳手勢舞」，展現十足的事業企圖心，因此被不少粉絲封為「事業批」。

目前，張凌赫主演的「這一秒鐘過火」、「歸鸞」等新作皆尚未播出，話題度持續攀升。相較於外界關心感情與婚姻，他顯然更希望把重心放在演藝事業上，此想法也讓不少粉絲直呼，「與其急著結婚，不如先多拍幾部好戲。」

精華 FAQ

  • 在《開始推理吧》最新一期中，嘉賓聊到8年後的人生規畫，周柯宇直接問他36歲時是否會有孩子，進而帶出結婚與生子話題。

  • 他明確表示自己現在完全不著急，還笑說「結什麼婚？誰知道以後什麼想法」，等於公開表態目前沒有結婚生子的打算。

  • 因為他的態度被視為不受年齡壓力與社會時鐘束縛，許多網友認為很真實，也有人覺得他應先專心拍戲，把重心放在作品上。

微博 周柯宇 張凌赫

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