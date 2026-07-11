王影璐攜手辛雲來…「小芳」挑戰反套路婚戀劇 拒把結婚當終點

王影璐挑戰性格獨立、敢愛敢做的楊小芳。(取材自微博)

由王影璐、辛雲來主演的都會家庭輕喜劇「小芳」近日宣布定檔。該劇原名「小芳出嫁」，此次正式更名為「小芳」，將焦點從「出嫁」轉向女主角自身，以一段婚戀故事為起點，延伸探討當代年輕人的婚姻觀、家庭觀，以及女性如何勇敢掌握人生選擇，被視為今年暑期檔備受關注的現實題材新作。

「小芳」劇情圍繞00後女孩楊小芳（王影璐飾）展開。她與男友祁小偉（辛雲來飾）相戀後，原本以為只要彼此相愛就能攜手步入婚姻，沒想到真正的考驗卻來自雙方家庭。楊家與祁家三代人在婚姻、家庭與人生規畫上的觀念大相逕庭，從彩禮、婚禮到婚後生活，每一項議題都成為兩家人爭執的導火線，也鬧出一連串令人哭笑不得的故事。

不同於以往著重「甜寵」或「催婚」的愛情劇，「小芳」選擇以反套路方式切入婚戀議題。劇中女主角沒有一味追求婚姻圓滿，而是在看清感情與現實的落差後，重新思考自己真正想要的人生。面對家人期待、世俗眼光及婚戀壓力，她選擇遵從內心，不委曲求全，也不將婚姻視為人生唯一的答案，藉此傳遞「幸福不只有一種模樣」的價值觀。

除了婚戀主線外，「小芳」也透過楊、祁兩家三代人的相處，描繪不同世代對愛情、婚姻與家庭責任的認知差異。長輩堅守傳統觀念，年輕世代則更加重視個人成長與情感平等，世代碰撞既充滿戲劇張力，也不乏溫馨笑點，在輕鬆幽默的氛圍中，引發觀眾對現代婚戀議題的思考。

演員陣容同樣備受期待。近年憑藉多部作品展露潛力的王影璐，此次挑戰性格獨立、敢愛敢做的楊小芳；辛雲來則飾演夾在愛情與家庭之間的祁小偉，如何詮釋角色的成長與抉擇，成為一大看點。林永健、范明、王姬、吳彥姝等老戲骨則分別飾演雙方長輩，以自然細膩的演技，呈現家庭成員之間既衝突又溫暖的情感羈絆。

值得一提的是，「小芳」全劇赴貴州實景拍攝，將當地山水風光、鄉村風貌及人文特色自然融入故事，不僅為劇情增添生活氣息，也讓整部作品多出了療癒質感。

辛雲來飾演的祁小偉夾在愛情與家庭之間。(取材自微博)