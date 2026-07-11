「歌手」走音成陰影…楊丞琳淚曝2年不敢上音綜：希望大家不要心疼我

楊丞琳2年前參加「歌手」失誤，讓她一度不敢再接受音樂競演節目的邀約。(取材自微博)

藝人楊丞琳 近日在音樂綜藝「天賜的聲音7」罕見談起2年前參加「歌手2024」的低潮經歷，一度在節目中紅了眼眶。她坦言，當年的舞台失誤加上外界鋪天蓋地的批評，讓她一度失去信心，甚至2年來都不敢再挑戰音樂競演節目。不過，她也表示，如今選擇重新站上舞台，是希望找回當初熱愛唱歌的自己。

「天賜的聲音7」第四期中，楊丞琳與新人歌手王翊恩合作演唱「失眠」，未料王翊恩因過度緊張，在正式演出時忘詞、甚至一度站不穩，導致表演被迫中斷。面對後輩的突發狀況，楊丞琳第一時間上前擁抱安慰，並在導師邀請下，分享自己曾經歷過的舞台挫折，希望藉由自身故事替新人打氣。

楊丞琳回憶，自己參加「歌手2024」時，同樣因為壓力過大，演唱代表作「帶我走」時高音失常，之後再演唱「不為誰而作的歌」時又發生忘詞，最終提前止步比賽。她坦言，當時一心想突破自己、做到最好，反而因過於緊繃，讓表現完全失去控制，「有時候愈想做好，反而愈做不好」。

她也透露，節目播出後，大量網友截取她演唱時的表情和畫面，在網路上製作成各式迷因與梗圖，加上負面評論不斷湧現，讓她一度陷入低潮。這段經歷更讓她在之後2年裡，不敢再接受音樂競演節目的邀約，對再次站上舞台充滿恐懼。

不過，在陪伴王翊恩準備演出的過程中，楊丞琳不斷鼓勵對方放鬆心情、不要害怕犯錯，而這些話也成了她送給自己的提醒。她表示，如果因為害怕失敗而選擇退縮，就可能失去繼續做自己熱愛事情的機會，因此決定重新出發，勇敢站回舞台，希望把「曾經弄丟的自己找回來」。

節目播出後，楊丞琳也在微博發文，回應自己在節目中落淚一事。她強調，分享過往經歷只是希望鼓勵新人，並非想博取外界同情，更特別寫下，「看了節目，希望大家不要心疼我」。她表示，每一次登上舞台都會有不同心情，而適度的緊張並不是壞事，重要的是把每一次經驗，都化為下一次前進的力量。

相關發文曝光後，話題「楊丞琳希望大家不要心疼我」迅速登上微博熱搜，引發大批網友討論。不少人認為，她沒有將自己塑造成受害者，而是選擇用親身經歷鼓勵後輩，「自己淋過雨，所以想替別人撐傘」的態度令人動容。