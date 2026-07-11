趙露思新劇男主是許凱？ 夢幻顏值CP衝熱搜 粉絲卻為番位吵翻

許凱近年接連主演多部古裝、現代劇，合作對象都是一線女星。(取材自微博)

近日，微博 熱搜再度掀起新劇選角話題。網傳都市劇「要多美麗就多美麗」將於今年8、9月開機，並有消息指出，女主角鎖定趙露思 ，男主角則有望由許凱出演，兩位高人氣95後演員傳出將首度合作拍攝都市劇，消息曝光後立刻引發大批網友討論，相關話題也迅速登上微博熱搜。

據多位影視博主爆料，「要多美麗就多美麗」由「克拉戀人」編劇李捷執筆、王為執導，劇情聚焦現代女性成長，採用近年相當受歡迎的「大女主」敘事模式，傳出女主角將歷經三段不同的人生與感情歷程，因此被不少網友拿來與「玫瑰的故事」相提並論。

不過，比起劇情本身，外界更關注的是趙露思、許凱是否真的有望合作。由於兩人近年皆躍升為陸劇一線人氣演員，趙露思憑藉「偷偷藏不住」、「珠簾玉幕」、「許我耀眼」等作品穩坐95花代表之一；許凱則接連主演多部古裝、現代劇，合作對象包括楊冪 、楊紫等一線女星，因此網友開始討論，若消息屬實，兩人的番位安排將如何分配，也成為熱議焦點。

消息曝光後，部分粉絲擔心番位之爭再度掀起網路論戰，也有人質疑，目前劇組尚未正式官宣演員陣容，現在就討論番位言之過早。許凱粉絲也發文呼籲外界理性看待傳聞，強調目前一切仍屬網路爆料，希望大家不要以訛傳訛，把焦點放回演員正在播出的作品。

另一方面，也有不少網友相當期待這組新鮮搭檔，留言表示「顏值太高了，光站在一起就想追」、「兩人都很有CP感，希望是真的」、「如果劇本夠好，番位根本不是重點」，也有人認為，只要劇情扎實、角色有發揮空間，合作本身就是一大看點。

事實上，趙露思與許凱並非完全沒有交集，兩人過去曾共同參與電影「藍色生死戀」演出，只是對手戲並不多。若此次真能攜手主演「要多美麗就多美麗」，也將是兩人首度正式搭檔主演電視劇。

截至目前，「要多美麗就多美麗」劇組及趙露思、許凱雙方工作室均未對選角傳聞作出正式回應，因此相關消息仍有待官方證實。不過，隨著開機時間傳出接近，最終演員陣容是否真如網傳所言，也讓不少劇迷持續關注。

都市劇「要多美麗就多美麗」女主角傳鎖定趙露思。(取材自微博)