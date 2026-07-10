我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

宋威龍「野狗骨頭」眼神有戲 和張婧儀共譜偽兄妹愛戀

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋威龍（左）、張婧儀在「野狗骨頭」中充滿拉扯感的眼神，令劇迷淪陷。（圖／台灣大哥...
宋威龍（左）、張婧儀在「野狗骨頭」中充滿拉扯感的眼神，令劇迷淪陷。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

宋威龍、張婧儀共譜偽兄妹愛戀的戲劇「野狗骨頭」，一改過往高冷男神形象，劇中，宋威龍飾演在底層掙扎求生的少年「陳異」，開播後精湛演技成亮點，甚至衝上微博熱搜。從他錯過考試時的絕望迷惘、與父親激烈對峙時含淚爆發，到得知親子鑑定結果後在病床前強忍情緒落淚，每場情緒戲都層層堆疊，網友紛紛大讚：「宋威龍眼神戲、微表情都很有感染力，看得鼻酸。」

「野狗骨頭」宋威龍（右）與張婧儀飾演沒有血緣關係的兄妹。（圖／台灣大哥大MyVi...
「野狗骨頭」宋威龍（右）與張婧儀飾演沒有血緣關係的兄妹。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

宋威龍在「野狗骨頭」演技爆發熱度衝上熱搜。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）
宋威龍在「野狗骨頭」演技爆發熱度衝上熱搜。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

張婧儀在「野狗骨頭」中，角色不服輸個性，以嶄新面目重逢「哥哥」。（圖／台灣大哥大...
張婧儀在「野狗骨頭」中，角色不服輸個性，以嶄新面目重逢「哥哥」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

「野狗骨頭」改編自休屠城同名人氣小說，講述沒有血緣關係、卻以兄妹身分一起長大的陳異（宋威龍飾）與苗靖（張婧儀飾），在命運捉弄下分離六年後再次重逢。近日開播後網路好評爆棚，兩人還沒正式談戀愛，就憑著充滿拉扯感的眼神戲掀起熱烈討論，比起甜言蜜語，劇中更多的是克制而壓抑的情感流動，無論是雨中牽手狂奔、把傘悄悄傾向對方、背著彼此穿越風雨，還是多年後重逢時一句話都說不出口，只剩眼神交會，都讓劇迷大讚「氛圍感直接拉滿」，更直呼：「光看眼神就知道要淪陷。」更形容這對組合是「今年最有故事感的螢幕CP」。

與「野狗骨頭」同時上架的還有虞書欣、陳靖可主演的「燦如繁星」，虞書欣一改過去甜妹路線，首度挑戰心理學博士兼教師「林晚星」，回到家鄉帶領一群被外界放棄的學生重新找回方向。妝造部分更首度挑戰一頭黑長直低馬尾、白襯衫造型，劇組更為她打造「偽素顏（原生感裸妝）」以凸顯知性氣質，近日開播後不少觀眾發現她收起過去較為外放的表演方式，改以細膩眼神與微表情傳遞角色內心情緒，讓粉絲直呼：「終於看到不一樣的虞書欣。」

虞書欣（右）、陳靖可主演「燦如繁星」，以校園足球為背景共寫雙向救贖的愛情故事。（...
虞書欣（右）、陳靖可主演「燦如繁星」，以校園足球為背景共寫雙向救贖的愛情故事。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

精華 FAQ

  • 他飾演在底層掙扎求生的陳異，從錯過考試的絕望、與父親對峙的爆發，到病床前強忍情緒落淚，都以眼神與微表情撐起戲劇張力，因此引發熱搜與好評。

  • 該劇改編自休屠城同名小說，講述沒有血緣、卻以兄妹身分一起長大的陳異與苗靖，在命運捉弄下分離6年後再度重逢，情感發展充滿壓抑與拉扯。

  • 《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演，虞書欣首度挑戰心理學博士兼教師角色，造型轉為黑長直低馬尾與偽素顏妝容，並以更細膩的眼神與表情演出獲得觀眾認可。

微博

上一則

觀影說劇╱華語片入圍盧卡諾影展 「明月共此時」拚金豹獎

下一則

「出道窮到睡他家」蘇志燮IG只追蹤宋承憲 感性憶往致敬

延伸閱讀

戲說從頭／宋威龍變狠角色 「野狗骨頭」搭張婧儀上演虐戀故事

戲說從頭／宋威龍變狠角色 「野狗骨頭」搭張婧儀上演虐戀故事
戲說從頭／宋威龍、張婧儀宿命感CP 「野狗骨頭」收視稱冠

戲說從頭／宋威龍、張婧儀宿命感CP 「野狗骨頭」收視稱冠
播放數最高5部陸劇 宋威龍「野狗骨頭」奪冠、「熾夏」CP感救回來了

播放數最高5部陸劇 宋威龍「野狗骨頭」奪冠、「熾夏」CP感救回來了
今年暑期最忙的男人？宋威龍「雙劇互打」 網笑：頂級打工人最高境界

今年暑期最忙的男人？宋威龍「雙劇互打」 網笑：頂級打工人最高境界

熱門新聞

泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心