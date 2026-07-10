宋威龍「野狗骨頭」眼神有戲 和張婧儀共譜偽兄妹愛戀

宋威龍（左）、張婧儀在「野狗骨頭」中充滿拉扯感的眼神，令劇迷淪陷。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

宋威龍、張婧儀共譜偽兄妹愛戀的戲劇「野狗骨頭」，一改過往高冷男神形象，劇中，宋威龍飾演在底層掙扎求生的少年「陳異」，開播後精湛演技成亮點，甚至衝上微博 熱搜。從他錯過考試時的絕望迷惘、與父親激烈對峙時含淚爆發，到得知親子鑑定結果後在病床前強忍情緒落淚，每場情緒戲都層層堆疊，網友紛紛大讚：「宋威龍眼神戲、微表情都很有感染力，看得鼻酸。」

「野狗骨頭」宋威龍（右）與張婧儀飾演沒有血緣關係的兄妹。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

宋威龍在「野狗骨頭」演技爆發熱度衝上熱搜。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

張婧儀在「野狗骨頭」中，角色不服輸個性，以嶄新面目重逢「哥哥」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

「野狗骨頭」改編自休屠城同名人氣小說，講述沒有血緣關係、卻以兄妹身分一起長大的陳異（宋威龍飾）與苗靖（張婧儀飾），在命運捉弄下分離六年後再次重逢。近日開播後網路好評爆棚，兩人還沒正式談戀愛，就憑著充滿拉扯感的眼神戲掀起熱烈討論，比起甜言蜜語，劇中更多的是克制而壓抑的情感流動，無論是雨中牽手狂奔、把傘悄悄傾向對方、背著彼此穿越風雨，還是多年後重逢時一句話都說不出口，只剩眼神交會，都讓劇迷大讚「氛圍感直接拉滿」，更直呼：「光看眼神就知道要淪陷。」更形容這對組合是「今年最有故事感的螢幕CP」。

與「野狗骨頭」同時上架的還有虞書欣、陳靖可主演的「燦如繁星」，虞書欣一改過去甜妹路線，首度挑戰心理學博士兼教師「林晚星」，回到家鄉帶領一群被外界放棄的學生重新找回方向。妝造部分更首度挑戰一頭黑長直低馬尾、白襯衫造型，劇組更為她打造「偽素顏（原生感裸妝）」以凸顯知性氣質，近日開播後不少觀眾發現她收起過去較為外放的表演方式，改以細膩眼神與微表情傳遞角色內心情緒，讓粉絲直呼：「終於看到不一樣的虞書欣。」

虞書欣（右）、陳靖可主演「燦如繁星」，以校園足球為背景共寫雙向救贖的愛情故事。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）