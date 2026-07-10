宋威龍「野狗骨頭」眼神有戲 和張婧儀共譜偽兄妹愛戀
宋威龍、張婧儀共譜偽兄妹愛戀的戲劇「野狗骨頭」，一改過往高冷男神形象，劇中，宋威龍飾演在底層掙扎求生的少年「陳異」，開播後精湛演技成亮點，甚至衝上微博熱搜。從他錯過考試時的絕望迷惘、與父親激烈對峙時含淚爆發，到得知親子鑑定結果後在病床前強忍情緒落淚，每場情緒戲都層層堆疊，網友紛紛大讚：「宋威龍眼神戲、微表情都很有感染力，看得鼻酸。」
「野狗骨頭」改編自休屠城同名人氣小說，講述沒有血緣關係、卻以兄妹身分一起長大的陳異（宋威龍飾）與苗靖（張婧儀飾），在命運捉弄下分離六年後再次重逢。近日開播後網路好評爆棚，兩人還沒正式談戀愛，就憑著充滿拉扯感的眼神戲掀起熱烈討論，比起甜言蜜語，劇中更多的是克制而壓抑的情感流動，無論是雨中牽手狂奔、把傘悄悄傾向對方、背著彼此穿越風雨，還是多年後重逢時一句話都說不出口，只剩眼神交會，都讓劇迷大讚「氛圍感直接拉滿」，更直呼：「光看眼神就知道要淪陷。」更形容這對組合是「今年最有故事感的螢幕CP」。
與「野狗骨頭」同時上架的還有虞書欣、陳靖可主演的「燦如繁星」，虞書欣一改過去甜妹路線，首度挑戰心理學博士兼教師「林晚星」，回到家鄉帶領一群被外界放棄的學生重新找回方向。妝造部分更首度挑戰一頭黑長直低馬尾、白襯衫造型，劇組更為她打造「偽素顏（原生感裸妝）」以凸顯知性氣質，近日開播後不少觀眾發現她收起過去較為外放的表演方式，改以細膩眼神與微表情傳遞角色內心情緒，讓粉絲直呼：「終於看到不一樣的虞書欣。」
他飾演在底層掙扎求生的陳異，從錯過考試的絕望、與父親對峙的爆發，到病床前強忍情緒落淚，都以眼神與微表情撐起戲劇張力，因此引發熱搜與好評。 該劇改編自休屠城同名小說，講述沒有血緣、卻以兄妹身分一起長大的陳異與苗靖，在命運捉弄下分離6年後再度重逢，情感發展充滿壓抑與拉扯。 《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演，虞書欣首度挑戰心理學博士兼教師角色，造型轉為黑長直低馬尾與偽素顏妝容，並以更細膩的眼神與表情演出獲得觀眾認可。
精華 FAQ
他飾演在底層掙扎求生的陳異，從錯過考試的絕望、與父親對峙的爆發，到病床前強忍情緒落淚，都以眼神與微表情撐起戲劇張力，因此引發熱搜與好評。
該劇改編自休屠城同名小說，講述沒有血緣、卻以兄妹身分一起長大的陳異與苗靖，在命運捉弄下分離6年後再度重逢，情感發展充滿壓抑與拉扯。
《燦如繁星》由虞書欣、陳靖可主演，虞書欣首度挑戰心理學博士兼教師角色，造型轉為黑長直低馬尾與偽素顏妝容，並以更細膩的眼神與表情演出獲得觀眾認可。
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