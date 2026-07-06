白鹿宣布暫別古裝劇 脊椎舊疾復發「護腰」撐拍畫面曝光

白鹿被拍用手護腰。(摘自微博)

中國流量女星白鹿 與男神丞磊主演古裝劇「莫離」於 Disney+迎來精彩完結，收視與口碑雙雙豐收。該劇不僅在 Disney+ 締造亮眼收視佳績，女主角白鹿的角色評價更在騰訊熱度大破5億，讓她再添一部生涯代表作。但拍完「莫離」後，白鹿因脊椎舊疾復發與身體不堪負荷，宣布暫停接演古裝劇。

據悉，白鹿因小時候經歷手術，脊椎留有後遺症，加上早期擔任模特兒時在寒冬穿春裝凍出關節 炎，導致神經與脊椎容易僵硬，拍攝期間更被捕捉到頻頻用手護著腰。

「莫離」官方微博 近期釋出的幕後花絮也引發熱議。畫面清晰記錄下白鹿吊著鋼絲、苦練武術的過程，所有高難度動作皆親自上陣。導演林玉芬曾在追劇團活動中透露，白鹿拍攝期間曾帶病堅持拍戲，言談間滿是心疼，而白鹿的敬業精神也獲得同組演員及工作人員的一致肯定。

劇中，白鹿飾演的離山書院長女「葉璃」與丞磊飾演的定王「墨修堯」結為連理，兩人從最初的各懷心機，到經歷生死交關後逐漸相知相守，結局不僅有熱血武打，更有高甜撒糖。兩位主演也充滿不捨地向陪伴自己多時的角色道別。白鹿將這段演出經歷形容為一場讓命運稍作停留的「過雲雨」，面對雨過天晴，她感性地表示為「阿璃」終於能坦然面對世間悲喜而感到高興。

丞磊則深刻體會到與角色之間那股隱藏的共通情緒。他回憶起劇中兩人互相陪伴的時光，心疼葉璃在堅強外表下隱藏的巨大悲痛；對他而言，這些過往如同打開塵封的箱子般鮮活，隨著劇中的冰雪消融與旭日東昇，他也溫柔地向角色道別，期盼「阿堯」未來一切順遂。兩人真摯的文字，也讓一路追劇的粉絲們感動不已。

丞磊在「莫離」中飾演殘疾王爺「墨修堯」。(Disney+提供)

白鹿（左）在「莫離」中細心照顧丞磊。(Disney+提供)

白鹿主演古裝劇「莫離」迎來大結局。(Disney+提供)