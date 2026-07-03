白鹿打戲、喝茶用替身？ 網批：拿天價片酬不敬業

白鹿在「莫離」中扮相。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 白鹿因《莫離》被傳連喝茶與打戲都用替身引爆爭議，官方已否認喝茶替身說法，但打戲部分仍未回應，劇組疑刪片與修圖更添質疑。

大陸女星白鹿 近日陷入替身爭議，其主演的古裝劇「莫離」被爆不僅武戲，連喝茶的文戲都用了替身，引來大批網友質疑其拿天價片酬，並長期塑造「親自上陣」人設，卻兩場戲都不是自己出演；劇組甚至還給白鹿的打戲替身打馬賽克，疑刻意掩蓋後又心虛地刪除了相關視頻，一系列動作把「白鹿是否敬業」推上了熱搜，話題閱讀量破18億。目前白鹿方澄清了「喝茶替身」，打戲尚未回應。近期風波不斷的白鹿，近30天內已掉粉117萬。

這場爭議的起點是日前網傳截圖，有網友發布所謂「莫離」未公開的片場畫面，一位與白鹿身形相似的女演員正在喝茶，引發部分網友質疑白鹿連簡單文戲都要依賴替身。不過有網友比對「莫離」正片後，發現其身形輪廓與白鹿本人存在明顯差異，且在第22集的相關場景中，白鹿本人是正面出鏡，該網傳畫面並非正片內容，被批評是惡意截取後斷章取義。

疑似白鹿打戲替身演員的臉部被打馬賽克。（取材自微博）

對此，白鹿的官方資訊站公開片場花絮進行澄清，明確指出網傳畫面「實為開拍前的燈光走位調試素材，並非正片內容」，澄清視頻也完整記錄白鹿在片場實際拍攝，所謂「喝茶替身」的說法不攻自破。

不過，就在「喝茶替身」爭議平息的同時，另一項關於白鹿「打戲替身」的質疑浮出水面，成為新的輿論焦點。

有網友貼出「莫離」正片中，部分打戲鏡頭裡的出鏡演員臉部被粗暴打上馬賽克，該演員的身形輪廓與白鹿本人存在明顯差異，稱據此確認白鹿該段打戲確實使用了替身，且替身身分被刻意隱藏。

對此，愈來愈多網友質疑，認為高危動作用武替無可厚非，但劇方此前以「白鹿親自上陣、打戲利落」為營銷點，成片中卻出現大量替身鏡頭且靠打馬賽克補救，讓觀眾覺得「被欺騙」。也有粉絲力挺白鹿，認為這是有心人「斷章取義+轉移視線」。還傳出該戲男主角疑有五個替身之說。

網友並發現，劇方隨後疑似刪除了相關爭議切片視頻，並連夜對下片鏡頭進行修改。

目前，白鹿、工作室、劇方都尚未就「打戲替身」本身發布任何官方聲明。

白鹿團隊還原喝茶戲現場，稱沒找替身。（取材自微博）