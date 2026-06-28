楊紫「生命樹」奪白玉蘭獎視后 暴哭後闢謠：沒瘦15斤

楊紫憑藉「生命樹」獲得白玉蘭獎最佳女主角。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 楊紫以《生命樹》拿下白玉蘭獎最佳女主角，成為史上首位九〇後視后，頒獎時還當場澄清未減重十五斤，隔日感性發文致謝劇組與粉絲。

第31屆白玉蘭獎日前頒獎，大陸女星楊紫 憑藉寫實劇「生命樹」斬獲「最佳女主角」獎。楊紫在台上哭得一把鼻涕一把眼淚發表得獎感言時，主持人提到她為角色「減重 15斤(約7.5公斤)」，正處於情緒崩潰邊緣的楊紫立刻湊近麥克風，帶著哭腔急忙澄清說：「減重15公斤是謠言，我沒有。」突如其來的幽默舉動，瞬間逗笑全場。她隔天首度在社群平台發長文寫下封后心聲，直呼「直到現在還是很不真實的感覺」。

楊紫憑藉寫實劇「生命樹」成功突圍，不僅打破紀錄成為該獎項史上首位「90後視后」，更讓台下導演李雪感動到當場落淚。

過去楊紫曾以「歡樂頌」提名女配角，並以「長相思」、「國色芳華」連續兩年入圍最佳女主角，可惜最終都遺憾陪跑。這次第四度挑戰白玉蘭，她為了演活劇中巡山女警「白菊」一角，不僅全程素顏、剪掉一頭長髮，甚至還特地去考了射擊證。

導演李雪更透露，男星胡歌私下聊天時曾大力稱讚楊紫，佩服她拍攝期間從不叫苦、也從不請假，敬業態度令人刮目相看。

楊紫在拿下視后獎盃後上台發表感言，哽咽的說，「人生沒有白走的路，每一步都算數。其實我以前是一個很不自信的人，我總是覺得自己做什麼好像都差那麼一點點，幸運和運氣好像離我都很遠，但是今天這座獎盃好像告訴我，有夢想有努力的人，一定會走到他想要的方向跟道路。我想告訴所有屏幕前那些平凡卻有夢想的人，只要你堅持，不要在意外界的眼光，堅持自己的初心，一定能夠達到夢的彼岸」。

剛晉升視后的楊紫隔天發文，向角色、劇組及粉絲感性告白，她謝謝「生命樹」所有巡山隊的小伙伴，並感性表示，「獎杯是所有人付出的證明，好的故事因為每一份傳承與努力，才更顯得珍貴」。

最後她更引用劇中核心精神、堅定承諾，「我會繼續努力，繼續好好演戲，踏踏實實走好每一步路。我會做我力所能及的事情，直到我最後一次看到日落的那一天」。

「人生沒有白走的路，每一步都算數」，隨即上了熱搜，被網友評為當晚最戳中追夢人的金句。楊紫穿頂級高定禮服在頒獎禮上的狀態也被稱讚，「自信舒展女王味」、「明媚自信膚白貌美的千金大小姐」。湖南衛視官方微博評價她，「台詞堅韌不屈、自信獨立，完美詮釋了女性也可以有不一樣的一面」。

楊紫奪下「白玉蘭獎」視后，在台上大爆哭。（翻攝上海電視台官方頻道YT）