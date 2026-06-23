拍吻戲遭女星傳染口臭？ 陳賀霖被罵：為了帶貨沒底線

陳賀霖發文稱拍吻戲被傳染口臭，遭網友撻伐。(取材自微博)

大陸男演員陳賀霖外型俊帥，拍過不少短劇，近日他發文稱因拍攝吻戲，「被女演員傳染得了口臭」，甚至形容口腔「連戴口罩都能聞到一股隱隱的腐味」，文末還出現口腔清潔用品業配，立刻引來網友撻伐。

陳賀霖自稱是18線小演員，當了5年特約演員，好不容易接到男二角色，結果因拍吻戲被女演員傳染而有口臭，「說出來我自己都覺得離譜，但確實是真的」，他強調原本自己的嘴巴很乾淨，早上起床也沒什麼味道，但因和女演員連續拍了一周親密戲後，「早上起床嘴裡開始發苦、發酸，戴口罩都能聞到一股隱隱的腐味」。

陳賀霖表示，為了改善口腔狀況，他嘗試過多種消除口臭方法，但依然未見效，特地讓經紀人預約上海最好的口腔檢查，最後噴了兩罐口腔抑菌噴劑，症狀才完全消失，他還在文末附上產品購買連結，附上一句「別對明星有太大濾鏡，都是凡人，懂的都懂，哈哈」。

陳賀霖貼文一出，引發熱議，外界指醫學上普遍認為口臭不會透過接吻傳染，多半來自本身口腔問題，加上有多名演員也有類似業配文，立刻引來網友強烈批評，砲轟他不僅製造健康焦慮，還使曾與他合作過的女演員遭質疑，「沒皮沒臉沒下限」、「為了帶貨沒底線」。

陳賀霖自稱因拍吻戲「被女演員傳染了口臭」引發熱議。(取材自微博)