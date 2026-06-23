拍吻戲遭女星傳染口臭？ 陳賀霖被罵：為了帶貨沒底線
大陸男演員陳賀霖外型俊帥，拍過不少短劇，近日他發文稱因拍攝吻戲，「被女演員傳染得了口臭」，甚至形容口腔「連戴口罩都能聞到一股隱隱的腐味」，文末還出現口腔清潔用品業配，立刻引來網友撻伐。
陳賀霖自稱是18線小演員，當了5年特約演員，好不容易接到男二角色，結果因拍吻戲被女演員傳染而有口臭，「說出來我自己都覺得離譜，但確實是真的」，他強調原本自己的嘴巴很乾淨，早上起床也沒什麼味道，但因和女演員連續拍了一周親密戲後，「早上起床嘴裡開始發苦、發酸，戴口罩都能聞到一股隱隱的腐味」。
陳賀霖表示，為了改善口腔狀況，他嘗試過多種消除口臭方法，但依然未見效，特地讓經紀人預約上海最好的口腔檢查，最後噴了兩罐口腔抑菌噴劑，症狀才完全消失，他還在文末附上產品購買連結，附上一句「別對明星有太大濾鏡，都是凡人，懂的都懂，哈哈」。
陳賀霖貼文一出，引發熱議，外界指醫學上普遍認為口臭不會透過接吻傳染，多半來自本身口腔問題，加上有多名演員也有類似業配文，立刻引來網友強烈批評，砲轟他不僅製造健康焦慮，還使曾與他合作過的女演員遭質疑，「沒皮沒臉沒下限」、「為了帶貨沒底線」。
他稱自己拍攝連續吻戲後，疑似被女演員傳染口臭，還描述口腔出現發苦、發酸與腐味，最後附上口腔抑菌產品購買連結。 因為外界認為口臭多半源自自身口腔問題，不會因接吻傳染；加上貼文結尾直接帶貨，讓人質疑他藉健康焦慮行銷商品。 文章指出貼文也讓曾與他合作的女演員遭到外界質疑，部分網友批評他不僅沒底線，還可能傷害他人形象並製造不必要風波。
精華 FAQ
他稱自己拍攝連續吻戲後，疑似被女演員傳染口臭，還描述口腔出現發苦、發酸與腐味，最後附上口腔抑菌產品購買連結。
因為外界認為口臭多半源自自身口腔問題，不會因接吻傳染；加上貼文結尾直接帶貨，讓人質疑他藉健康焦慮行銷商品。
文章指出貼文也讓曾與他合作的女演員遭到外界質疑，部分網友批評他不僅沒底線，還可能傷害他人形象並製造不必要風波。
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