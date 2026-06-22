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「整場看屁股」陳小春唱一半遭觀眾要求退票 台上淚崩道歉

記者林士傑／即時報導
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陳小春在北京開唱，卻因舞台設計惹惱觀眾。（取材自微博）
陳小春在北京開唱，卻因舞台設計惹惱觀眾。（取材自微博）

男星陳小春上周在北京開唱，卻因舞台設計惹惱觀眾，當他唱到一半時，觀眾根本看不到他的人，紛紛怒喊退票，場面相當尷尬，為此他表明是導演設計，希望大家提供回饋，讓他們能夠改進，昨晚進行到第二場，他在台上淚崩：「不好的，我們會改，好的，我們會繼續進步。」

距離上一套巡演短短時隔約兩個月，他表示「BIG MAN人一個」巡演是升級版，打造了360度皆能欣賞的四面台，首場於前晚在北京登場。他一連帶來多首金曲，只是升降的陳小春巨型公仔明顯只為三面台而存在，背對的觀眾席抱怨長達一個小時都看不到陳小春本人，無奈說「找不到，真的找不到」、「四面台真的擋住了四面八方的觀眾」、「整場在看屁股」，且票價高達約6千元台幣，當場怒吼退票。

陳小春的舞台設計被網友吐槽「真的找不到人」。（取材自微博）
陳小春的舞台設計被網友吐槽「真的找不到人」。（取材自微博）

巡演才剛起跑就負評連連，陳小春傳出半夜到場親自拆台，調整舞台設計、緊急增加螢幕，並替視線遮蔽區的觀眾更換座位，加上多次繞場，昨晚他哭著說「改到讓大家滿意為止」。他的老婆應采兒也幫忙聲援，透露陳小春哭超慘，「聽勸就對了，不然我也一直看不到你人」。

陳小春在台上邊流淚邊說會繼續改進。（取材自微博）
陳小春在台上邊流淚邊說會繼續改進。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 主要因四面台與巨型公仔設計讓部分座位視線被遮住，觀眾長時間看不到陳小春本人，覺得票價不低卻只像在看背影，因此當場怒喊退票。

  • 傳出他半夜親自到場拆台調整舞台，緊急增加螢幕，也替視線受阻的觀眾更換座位，並在後續演出多次繞場，希望降低觀眾的不滿情緒。

  • 他在台上哭著向觀眾致歉，表示不好的地方會改、好的地方會繼續進步，並承諾把舞台調整到讓大家滿意為止，態度相當誠懇。

陳小春

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