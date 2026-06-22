李連杰父親節曬與女兒們小時候合照 「你們陪我變老」

李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李連杰父親節曬四女兒童年合照，罕見全員同框引發熱議。

李連杰父親節曬四女兒童年合照，罕見全員同框引發熱議。 重點二： 四個女兒來自兩段婚姻，人生發展各異且多數低調獨立。

四個女兒來自兩段婚姻，人生發展各異且多數低調獨立。 重點三：網友一面稱讚他兼顧子女，一面爭議其對前妻女兒是否偏心。

6月21日是父親節，63歲功夫巨星李連杰 在個人微博 上曬出了一段與四個女兒的早期合照視頻，四個女兒罕見全部出鏡，李連杰並配文「我陪你們長大，你們陪我變老」，滿屏是溫馨的父愛。但評論區裡卻有兩派聲音，將話題推上了熱搜，有人認為李連杰把兩段婚姻裡四個孩子都顧到了；有網友則為他與前妻生的兩個女兒意難平，「偏心」爭議吵不停。

據網易報導，對熟悉李連杰的觀眾來說，螢幕上的他是飛檐走壁的「黃飛鴻」，而鏡頭外的他，這次卻以被四個女兒環繞的溫柔父親形象出現。視頻裡那些泛黃的舊照，讓不少網友直呼：「原來硬漢的軟肋在這裡」。

李連杰共有四個女兒，分別來自兩段婚姻。雖然頂著「星二代」的光環，但她們都沒有選擇踏入演藝圈，而是各自在學業和職業上有所發展。

李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）

大女兒李思、二女兒李苔蜜，是和原配黃秋燕所生，分別出生在1988、1989年。當年兩人離婚時孩子尚年幼，李連杰常年在外拍戲打拚，無力照料，兩個女兒長期留在北京由奶奶撫養長大，父女聚少離多，童年幾乎缺失父親的陪伴。李思目前後深耕幼兒教育行業，二女兒李苔蜜成了眼科醫師，姊妹倆向來低調，極少出席公開活動，不靠父親的明星光環造勢。

三女兒Jane、小女兒Jada，是現任妻子利智的孩子，2000年、2003年出生。再為人父的李連杰徹底換了一種教育方式，推掉大量影視邀約，全程陪伴兩個女兒成長。Jane考入哈佛大學，如今在企業擔任高管，經常跟著父親出席各類高端活動；小女兒Jada從7歲起就與抑鬱症抗爭，哥倫比亞大學心理專業畢後，專門從事青少年心理健康疏導工作，父女倆經常結伴出國，同框出鏡畫面數不勝數。

這次曬照之所以引發如此大的關注，除了「父親節」的溫情濾鏡，更在於它是近年來罕見的四位女兒全員亮相。2026年以來，李連杰與女兒們的互動明顯增多，5月帶著Jane和Jada一同出席新書宣傳活動，還攜兩個女兒出席了帝國大廈的點燈活動。父親節前不久，他還帶著女兒視頻連線了銀幕上的「兒子」謝苗，為對方的新片「火遮眼」宣傳打氣。

網友們看完這波「曬娃」操作，討論的焦點也延伸到了「星二代的教育範本」，不少評論感慨：「四個姑娘各有光芒，踏實獨立，學業出眾，這才是真正的富養」。但評論區依舊繞不開「父愛分厚薄」的爭議，認為那句「我陪你們長大，你們陪我變老」裡藏著李連杰大半輩子做父親的遺憾與彌補。

李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）