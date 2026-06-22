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李連杰父親節曬與女兒們小時候合照 「你們陪我變老」

娛樂新聞組／綜合報導
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李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）
李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李連杰父親節曬四女兒童年合照，罕見全員同框引發熱議。
  • 重點二：四個女兒來自兩段婚姻，人生發展各異且多數低調獨立。
  • 重點三：網友一面稱讚他兼顧子女，一面爭議其對前妻女兒是否偏心。

6月21日是父親節，63歲功夫巨星李連杰在個人微博上曬出了一段與四個女兒的早期合照視頻，四個女兒罕見全部出鏡，李連杰並配文「我陪你們長大，你們陪我變老」，滿屏是溫馨的父愛。但評論區裡卻有兩派聲音，將話題推上了熱搜，有人認為李連杰把兩段婚姻裡四個孩子都顧到了；有網友則為他與前妻生的兩個女兒意難平，「偏心」爭議吵不停。

據網易報導，對熟悉李連杰的觀眾來說，螢幕上的他是飛檐走壁的「黃飛鴻」，而鏡頭外的他，這次卻以被四個女兒環繞的溫柔父親形象出現。視頻裡那些泛黃的舊照，讓不少網友直呼：「原來硬漢的軟肋在這裡」。

李連杰共有四個女兒，分別來自兩段婚姻。雖然頂著「星二代」的光環，但她們都沒有選擇踏入演藝圈，而是各自在學業和職業上有所發展。

李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）
李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）

大女兒李思、二女兒李苔蜜，是和原配黃秋燕所生，分別出生在1988、1989年。當年兩人離婚時孩子尚年幼，李連杰常年在外拍戲打拚，無力照料，兩個女兒長期留在北京由奶奶撫養長大，父女聚少離多，童年幾乎缺失父親的陪伴。李思目前後深耕幼兒教育行業，二女兒李苔蜜成了眼科醫師，姊妹倆向來低調，極少出席公開活動，不靠父親的明星光環造勢。

三女兒Jane、小女兒Jada，是現任妻子利智的孩子，2000年、2003年出生。再為人父的李連杰徹底換了一種教育方式，推掉大量影視邀約，全程陪伴兩個女兒成長。Jane考入哈佛大學，如今在企業擔任高管，經常跟著父親出席各類高端活動；小女兒Jada從7歲起就與抑鬱症抗爭，哥倫比亞大學心理專業畢後，專門從事青少年心理健康疏導工作，父女倆經常結伴出國，同框出鏡畫面數不勝數。

這次曬照之所以引發如此大的關注，除了「父親節」的溫情濾鏡，更在於它是近年來罕見的四位女兒全員亮相。2026年以來，李連杰與女兒們的互動明顯增多，5月帶著Jane和Jada一同出席新書宣傳活動，還攜兩個女兒出席了帝國大廈的點燈活動。父親節前不久，他還帶著女兒視頻連線了銀幕上的「兒子」謝苗，為對方的新片「火遮眼」宣傳打氣。

網友們看完這波「曬娃」操作，討論的焦點也延伸到了「星二代的教育範本」，不少評論感慨：「四個姑娘各有光芒，踏實獨立，學業出眾，這才是真正的富養」。但評論區依舊繞不開「父愛分厚薄」的爭議，認為那句「我陪你們長大，你們陪我變老」裡藏著李連杰大半輩子做父親的遺憾與彌補。

李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）
李連杰在父親節這天罕見曬出了他分別與四個女兒合照視頻。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他在微博曬出與四個女兒的早期合照視頻，並寫下「我陪你們長大，你們陪我變老」。由於四位女兒罕見同框，兼具溫情與話題性，迅速引發熱搜與網友討論。

  • 大女兒李思與二女兒李苔蜜來自原配黃秋燕，現分別從事幼兒教育與眼科醫師工作；三女兒Jane與小女兒Jada來自現任妻子利智，前者任企業高管，後者投入青少年心理健康領域。

  • 一派認為他把兩段婚姻中的四個孩子都顧及到了，展現合格父親形象；另一派則替前妻所生兩女兒感到不平，認為過往陪伴不足，質疑他對不同孩子存在偏心爭議。

微博 李連杰

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