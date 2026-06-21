金爵獎封帝 張頌文：內心很激動 但不知為何哭不出來

張頌文憑藉「紙盒藏迷」奪得金爵獎主競賽單元最佳男演員獎項。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 張頌文憑《紙盒藏迷》奪上海國際電影節金爵獎最佳男演員，首度封帝卻坦言激動到哭不出來，並感謝團隊與家人支持。

第28屆上海國際電影節金爵獎頒獎典禮日前在滬舉行，大陸男星張頌文 憑藉「紙盒藏迷」奪得金爵獎主競賽單元最佳男演員獎項。張頌文說，獲得影帝，內心很激動，他曾設想過無數次拿獎時可能會落淚，但當晚不知什麼原因，就是哭不出來。他自謙在這個行業裡多年其實沒有太多成績，但一直信奉「擇一事終一生，幹一行愛一行、專一行」、「今天這個獎，可以讓我這句話更堅定」。

據文匯報報導，張頌文憑藉「紙盒藏迷」中「司徒偉平」一角奪得本屆金爵獎競賽單元最佳男演員獎項，這也是張頌文首次獲封金爵獎「影帝」。

張頌文（右）奪得影帝。（取材自微博）

在「紙盒藏迷」中，張頌文的角色年齡跨度超過20年，在他看來，角色的心理變化是比外表狀態更難演繹，「我試圖走進他和虛擬他，或者是模擬他的內心，這個是我在整個塑造過程中需要去研究和揣摩的」。

張頌文並對所有參與影片的演職人員與親人都表達了感謝，「感謝他們能夠包容我在這個行業裡這麼多年沒有太多成績，但是我一直信奉一句話，擇一事忠一生，幹一行愛一行專一行，今天這個獎可以讓我這句話更堅定」。

他並表示，這個獎項提醒自己一定要繼續堅持之前的觀念和理念，「還提醒我未來的路要怎麼走，這個獎項我會擺放在重要的位置，要時刻提醒自己」。

談及獲獎感受，張頌文在獲獎人員見面會上表示，拿獎有很多時候需要「天時地利人和」，或者說「講運氣」，自己一直都很努力，但要想得到認可，還是需要作品的配合。他還提到，本次拿獎恰巧是在50歲的年齡，一切都比較平靜。

「其實我內心很激動，但我好像表達不出來。我曾經設想過無數次，我拿獎的時候，我可能會落淚，或者會很興奮，或是會拿出一份寫好的念詞。但不知道為什麼，今天晚上就是很難展現出來，」張頌文補充說，「所以生活就是這樣，我們只負責努力就好，剩下的一切隨緣。」

張頌文，1976年5月10日出生於廣東省韶關市，畢業於北京電影學院，影視演員、表演指導，韶關學院特聘教授。2004年因主演情景喜劇「乘龍怪婿」正式出道。2020年，主演的家庭懸疑劇「隱秘的角落」網路熱播。2023年領銜主演的反黑刑偵劇「狂飆」播出，因飾演高啟強一角而爆火出圈，憑藉該劇獲得CMG第二屆中國電視劇年度盛典「年度男演員」榮譽。

張頌文（右）上台領獎。（取材自大象新聞）