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張凱麗「為老不尊」？踩番位紅線被罵到關評 連累女兒

娛樂新聞組／即時報導
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張凱麗與女兒。 (取材自鳳凰網娛樂)
張凱麗與女兒。 (取材自鳳凰網娛樂)

為了遏止娛樂圈長期存在的「番位之爭」，中國廣電總局近期推出新規，要求影視作品演員署名以真實姓名筆畫排序，然而，曾參與相關提案的演員張凱麗卻「知法犯法」，新劇「黑境」的宣傳被網友批評沒有以身作則，挨轟「為老不尊」、「要永久抵制」。隨著輿論發酵，張凱麗的女兒張可盈以「星二代皇族」闖蕩演藝圈，是否享用特殊待遇也引發網友討論。

網易號「萌神木木」報導，張凱麗過去曾發文表明自己是新規的推動者，但在新劇「黑境」的文宣中，劇組給予張凱麗「特別主演」的頭銜，不僅未按姓氏筆畫排序，還單列一行予以突出，立刻被網友質疑未以身作則。

批評聲浪一起，「黑境」劇組隨即發布道歉聲明，表示對新規理解不到位，執行過程出現疏漏，已向受到影響的演員致歉，並承諾下架相關宣傳內容。不過，事件並未因劇組道歉而平息，張凱麗社群平台被罵到關評，轉發區都是罵聲，有的指責她「為老不尊」，有的說「番位就是商業價值和影響力的體現」，斥責她害人不淺，要永久抵制她。

隨著爭議持續發酵，張凱麗的女兒張可盈也被扒皮。有網友翻出張可盈演藝及求學經歷，指出她曾參與多檔熱門綜藝節目、入選星辰大海青年演員，甚至中央戲劇學院還沒畢業就考入北京人民藝術劇院。

報導指出，張可盈跟易烊千璽考編是同一年，但一個因為爭議太大選擇放棄，星二代則穩穩當當地入職。網友還發現張可盈參演「幸福到萬家」期間，加戲加到不輸趙麗穎，若照目前的署名新規，還會排在趙麗穎前面，簡直是天衣無縫的「偷番」。

精華 FAQ

  • 網友主要批評她在新劇《黑境》的宣傳中，未依廣電新規按真實姓名筆畫排序，反而以「特別主演」單列突出，與其曾表態支持新規的立場不一致。

  • 《黑境》劇組隨後發出道歉聲明，承認對新規理解不足、執行有疏漏，並表示已向受影響演員致歉，同時承諾下架相關宣傳內容以降低爭議。

  • 因為輿論延燒後，網友開始檢視張可盈的演藝與求學背景，認為她曾參與多檔綜藝、入選青年演員計畫，甚至未畢業就進入人藝，質疑她享有星二代特殊資源。

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