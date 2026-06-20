看反饋幹活? 周冬雨話劇翻車又反轉 1人分飾5角口碑佳

周冬雨在話劇「文城」中的表現引起爭議。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 周冬雨首度參演話劇文城，首演因提詞器與台詞失誤遭批翻車，但第二場口碑反轉；支持與質疑並存，爭議集中在專業度與排練成熟度。

大陸影后周冬雨近日首度參演話劇「文城」，被指全程依賴提詞器、手持台本念詞還多次念錯，遭大批觀眾批評是「翻車現場」，怒喊退票，相關話題迅速衝上熱搜。不過隨後第二場演出口碑迅速逆轉，支持者稱其演技爆發、是先鋒藝術形式，且一人分飾五角演出在線。

但輿論對周冬雨首演失職的追問仍未歇，認為僅靠一場話劇的「反轉式好評」遠不足夠，周冬雨需要持續拿出高質量作品來重建信任。

周冬雨在話劇「文城」中的表現引起爭議。(取材自微博)

除了台詞問題，舞台呈現也遭到質疑。由於演出採海邊戶外舞台形式，提詞器、工作人員調度甚至導演現場指揮畫面都暴露在觀眾眼前，加上周冬雨一人分飾多角、劇本大量實驗性表達，被批三位主演集體「拉低行業標準」，事件發酵後，周冬雨大量掉粉。而導演陳明昊一句「本來就沒讓演員背詞」，反而加劇了觀眾對「把排練當公演」的不滿，相關爭議持續發酵中。

但據新浪網報導，周冬雨話劇「文城」口碑又出現反轉。第二場演出後，大量觀眾在社媒發文稱體驗感極佳，周冬雨全程熟記台詞，一人分飾五個反差迥異的角色，情緒爆發力十足，謝幕時掌聲經久不息。支持者甚至認為，該劇為先鋒實驗戲劇，念稿、依賴提詞器等是刻意設計的舞台表達，並非演員偷懶，新興藝術形式需要被理解的過程，且首演時是舞台調度未磨合好，責任不應由周冬雨一人承擔。

但也有批評者認為，若第二天能背熟台詞、情緒飽滿，說明首演完全可以做到更好，這種「先擺爛再努力」的反轉是對首批花高價購票觀眾的不尊重，暴露了「看反饋幹活」的投機態度；且演出時長被刪減近一小時，說明製作方根據負面反饋緊急調整內容，首演觀眾實質淪為「付費彩排的試驗品」。

場內觀眾痛批周冬雨一句台詞都不背，全程在看劇本。(取材自微博)