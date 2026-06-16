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陳坤被複製人替換？本尊現身闢謠：我還活著呢

娛樂新聞組／綜合報導
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陳坤因為3月間的口誤，被傳成由一名日本人「池田」、AI或複製人所取代。(取材自微...
陳坤因為3月間的口誤，被傳成由一名日本人「池田」、AI或複製人所取代。(取材自微博)

中國男星陳坤近日意外捲入一場荒謬的網路陰謀論風波，「陳坤被替換了」話題甚至衝上微博熱搜。部分網友言之鑿鑿，聲稱如今公開露面的陳坤是由一名日本人「池田」、AI或複製人所取代。面對愈傳愈離譜的謠言，陳坤日前現身上海機場時，僅用一句「我還活著呢」幽默回應，被大批網友讚為高情商闢謠範本。

這場風波源自今年3月陳坤出席倫敦時裝周時的一段自我介紹影片。當時他因連續工作近48小時身心疲憊，加上現場收音不佳，原本一句「我是演員陳坤」，竟被誤聽成「池田」。該片段隨後遭惡意剪輯、放慢，並配上懸疑音樂在短影音平台瘋傳，逐漸演變成離奇的「替換論」。

隨著討論熱度升級，網路上甚至出現「克隆人」、「蜥蜴人」等版本，還有網友煞有其事地分析，目前出現的是最接近本尊的「第6.0版本」，演變成一場大型網路迷因狂歡。

事實上，外界之所以產生質疑，主要源於陳坤近年外貌的自然變化。今年已50歲的他，與當年「金粉世家」時相比，自然出現膠原蛋白流失與臉型改變。此外，他先前為了電影「1840」林則徐一角刻意增重十多斤並剃光頭，加上長年健身與燈光角度差異，才造成視覺反差。

面對傳言，陳坤始終保持幽默，日前更再度發文玩梗：「連我自己都好奇，現在這個正在打字的到底是誰啊。」近期他工作行程滿檔，不僅攜新片「克什米爾公主號」亮相上海國際電影節，也頻繁出席公益活動。多數網友認為，「替身論」反映了部分人難以接受偶像自然老去的心理落差，這場由口誤引發的風波，也成了今年娛樂圈最荒誕卻最具話題性的網路事件。

精華 FAQ

  • 源頭是他在倫敦時裝周錄製自我介紹時，因連續工作近48小時、現場收音不佳，原本說「我是演員陳坤」卻被聽成「池田」，之後又被惡意剪輯放慢，才演變成替換陰謀論。

  • 除了日本人「池田」的說法外，還有人延伸出AI、複製人、克隆人甚至蜥蜴人版本，並把現身者戲稱為接近本尊的第6.0版本，最後變成大型網路迷因狂歡。

  • 他在上海機場被問到時，只用一句「我還活著呢」幽默闢謠，後來又發文玩梗說連自己都好奇正在打字的是誰，這種輕鬆回應也獲得不少網友稱讚。

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