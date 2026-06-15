我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

縱火燒車、槍擊… 尼克封王紐約狂歡 63人被捕

世足詐騙網站猖獗 FBI警告小心金融詐騙和個資洩漏

「阿嬤情書」2主演拿到首個電影獎… 李思潼踮腳發言 王彥桐暖心幫忙

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李思潼(左)因身型嬌小夠不到麥克風，搭擋王彥桐見狀上前幫忙降低麥克風。(取材自微...
李思潼(左)因身型嬌小夠不到麥克風，搭擋王彥桐見狀上前幫忙降低麥克風。(取材自微博)

2026年微博電影之夜日前在上海盛大舉行。憑藉黑馬電影「給阿嬤的情書」嶄露頭角的新人演員李思潼與王彥桐，雙雙榮獲「年度青雲突破演員」殊榮。這不僅是兩人演藝生涯的第一個電影獎項，他們在台上的青澀互動與真誠發言，更成為當晚全網熱議的溫馨焦點。

非科班出身的00後新人李思潼，原為廣東財經大學金融系學生，大二時因一段潮汕話影片被導演藍鴻春發掘。首次「觸電」的她登台領獎時，因身型嬌小夠不到麥克風而可愛地踮起腳尖，搭擋王彥桐見狀隨即貼心上前幫忙降低麥克風，並全程手扶，貼心舉動被網友封為當晚「最暖畫面」。

李思潼在發表感言時謙遜表示，「對於初次觸電的我來說意義非凡，很幸運能遇到謝南枝這個角色。」並以「青雲之路，步履不停」回應典禮主題；輪到王彥桐致詞時，他坦言面對台下眾多前輩非常緊張，此時坐在台下的影星沈騰突然高舉新片「歡迎來龍餐館」的宣傳單幽默互動，王彥桐也機智回應，「等您的新電影上映，我一定會去看」，引來全場爆笑。

「給阿嬤的情書」以僅1400萬人民幣的低成本製作實現票房突破，當晚亦獲頒「年度口碑影片」。典禮尾聲，曾多次在社群與演唱會上大力推薦該片「看哭了」的潮汕籍藝人楊千嬅，特別與身穿戲服的李思潼、王彥桐一同登場，用潮汕話深情唱響主題曲「月下煮茶」。

演唱時，楊千嬅溫柔地摟住李思潼的腰給予鼓勵，讓台下的導演藍鴻春再度感動落淚。李思潼隨後也用潮汕老話「平安當大賺」祝福觀眾，表示平安順遂就是阿嬤一輩子的牽掛。

精華 FAQ

  • 兩人憑藉電影《給阿嬤的情書》一起拿下「年度青雲突破演員」殊榮，這也是他們演藝生涯中的第一個電影獎項，象徵新人表現獲得肯定。

  • 因為李思潼身形嬌小，領獎發言時踮腳仍夠不到麥克風，王彥桐立刻上前幫忙把麥克風調低，還一路扶著，讓她順利致詞，也成為網友熱議畫面。

  • 除了兩位主演獲獎，該片也拿下「年度口碑影片」。典禮尾聲楊千嬅與他們合唱主題曲，並以潮汕話獻唱，讓現場充滿溫情與地方情感。

微博

上一則

被日本人替換？ 陳坤一句口誤掀陰謀論 本尊現身：我還活著呢

延伸閱讀

娛樂／小成本拍出大爆款 「給阿嬤的情書」創奇蹟

娛樂／小成本拍出大爆款 「給阿嬤的情書」創奇蹟
內娛寒冬是真的？ 董子健微博電影之夜獲獎 致詞突喊「最近很空」

內娛寒冬是真的？ 董子健微博電影之夜獲獎 致詞突喊「最近很空」
上海電影節／盧燕獲終身獎：不想退休「100歲也是00後」

上海電影節／盧燕獲終身獎：不想退休「100歲也是00後」
上映當天過世 許不了遺作「小丑與天鵝」重見天日 背後藏洋蔥

上映當天過世 許不了遺作「小丑與天鵝」重見天日 背後藏洋蔥

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？