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劉浩存1集送走4人 「主角」大結局挨轟「為虐而虐」

娛樂新聞組／綜合報導
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憶秦娥遭遇一連串人生打擊。(取材自微博)
憶秦娥遭遇一連串人生打擊。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劉浩存主演主角大結局，高密度悲劇場面引爆觀眾爭議。
  • 重點二：劇中四名重要角色接連離世，讓不少觀眾直呼太虐了。
  • 重點三：支持者認為結局強調秦腔傳承與精神圓滿，非單純賣悲。

大陸年代大劇「主角」日前迎來大結局，刷新央視年度收視紀錄。這部以秦腔名伶憶秦娥半生沉浮為主線的作品，最後幾集接連上演生離死別，讓不少觀眾哭喊「太虐了」，還有人氣罵「乾脆叫死神來了」。但也有不少劇迷認為，「主角」並非單純為悲而悲，而是在巨大苦難之後，完成了人物與主題的最終昇華。

劇中，劉浩存飾演的憶秦娥遭遇人生最沉重的打擊。前夫劉紅兵與患有先天性心臟病的兒子劉憶發生車禍，雙雙離世；另一邊，憶秦娥下鄉演出時戲台突然坍塌，恩師宋師為救她被墜落音響砸中身亡；單團長則在救援孩童過程中喪命，讓不少觀眾邊看邊落淚。

竇驍飾演的劉紅兵也出現在大結局中。(取材自微博)
竇驍飾演的劉紅兵也出現在大結局中。(取材自微博)

如此密集的悲劇安排引發兩極反應。部分觀眾認為，多位重要角色在同一天接連離世，雖然戲劇張力十足，卻有「為虐而虐」之嫌，還有人罵編劇「有毒吧」。但也有不少劇迷認為，正因為如此殘酷，才讓「主角」跳脫一般勵志劇或大團圓結局的套路。

支持者指出，「主角」真正想講述的從來不只是憶秦娥成為秦腔名角的故事，而是一位戲曲人在時代洪流中的堅守與傳承。當她失去所有世俗依靠後，人生的悲歡離合最終都化作秦腔唱腔中的情感養分。她不再只是舞台上的名角，而是真正成為秦腔精神的承載者。

劇迷也稱，相較於原著小說更加灰暗沉重的結局，劇版其實已手下留情，將重心重新放回秦腔文化與藝術傳承。劇中，胡三元與花彩香最終相守，背著鼓走遍鄉間傳唱戲曲；米蘭出獄後重新開始；楚嘉禾與封瀟瀟在異鄉各自找到人生方向，為故事保留了一絲溫暖底色。

值得一提的是，飾演米蘭的王曉晨在收官直播談及結局時，將「主角」定義為「Happy Ending（HE）」。她認為，憶秦娥生命中所有重要的人，無論生者還是逝者，最終都以不同形式回到了她身邊，那些愛與羈絆從未消失，因此這是一種精神層面的團圓與圓滿。不過，「精神HE」的說法引發不少質疑。

大結局中，憶秦娥見到了「存字輩」四個師父。(取材自微博)
大結局中，憶秦娥見到了「存字輩」四個師父。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為劇中在最後幾集接連安排多場死亡與意外，前夫、兒子、恩師和團長相繼離世，情緒衝擊過強，讓部分觀眾覺得刻意灑狗血。

  • 支持者認為故事不是單純追求悲傷，而是透過苦難凸顯憶秦娥對秦腔的堅守，讓她在失去依靠後完成角色與主題上的昇華。

  • 她認為憶秦娥生命中重要的人雖然離去，但愛與羈絆並未消失，仍以不同方式回到她身邊，因此算是一種精神層面的圓滿。

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