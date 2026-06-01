劉詩詩生圖「斷崖式衰老」 網：彷彿網戀奔現畫面

劉詩詩的工作室精修圖與網路生圖有明顯差異。（取材自微博）

中國女星劉詩詩 近日壓軸亮相Vogue於四川九寨溝舉辦的「山谷假日」時尚盛典紅毯活動，從工作室發出的圖片來看，她身著裸粉高定長裙，搭配白紗頭飾，仙氣飄逸如「神女」。但網傳生圖裡，她卻眼窩深陷、滿臉疲憊，靈氣盡失，「斷崖式衰老」還上了熱搜。 這組反差巨大的對比照火遍全網，被網友戲稱為「年度最慘網戀奔現現場」，也有粉絲呼籲接受「明星也會老」的事實。

據鳳凰網刊出自媒體報導，5月29日晚上，Vogue把紅毯鋪進了四川九寨溝海拔2000米的山林裡，全程無濾鏡、無補光高清直播，活動首創「風毯」概念，山風、薄霧和潮濕的木棧道成了天然背景板，高清鏡頭直接對臉拍，被稱作女星的「顏值考場」。

劉詩詩作為壓軸嘉賓最後登場。她身穿黎巴嫩品牌Georges Hobeika的2026春夏裸粉色高定長裙，裙身上綴滿立體花瓣和水鑽刺繡， 頭上蒙著一層飄逸的白紗，從林間薄霧中緩緩走出，抬手輕輕掀開面紗，山風恰好將輕紗揚起。 這個瞬間被全網截圖傳播，話題「劉詩詩掀頭紗」單日閱讀量破億，網友刷屏稱讚「從此不敢見觀音」、「神女降臨」。

但多家媒體發布的近景生圖顯示，39歲的劉詩詩眼窩輕微凹陷，眼皮看來沉重下垂，淚溝深重，面部線條清瘦被指撞臉葉童；身形暴瘦，頸紋、法令紋明顯，眼神顯得有些黯淡渙散，透著明顯的倦意。 劉詩詩出席活動，被捕捉到一臉疲態。（取材自微博） 網友將劉詩詩的精修照（左）與生圖做對比。（取材自微博）

有網友把工作室發布的精修圖和現場流出的生圖放在一起對比，效果堪稱「慘烈」。 精修圖中的她皮膚緊緻、氣質清冷，宛如「森中精靈」；而生圖裡的她面部消瘦，膠原蛋白流失痕跡明顯，妝容浮在皮膚表面，整個人看來像「精氣神被吸走」， 評論區迅速被「網戀奔現」、「見光死」、「瘦脫相了」等調侃淹沒。還有網友把劉詩詩和同場的趙露思等年輕女星狀態對比，辣評「被艷壓了」。

網上隨後出現猜測劉詩詩狀態不佳的原因。 一種說法是她近期行程過於密集，五天前還在攝氏40度高溫的越南參加文化交流活動，就直飛高寒缺氧的九寨溝，身體可能難以適應。有人認為，她長期保持消瘦身材，面部脂肪支撐不足，在高清鏡頭下更易顯老態。有網友批評化妝師在其疲態眼窩處疊加亮片眼妝，加重年齡感是禍首。有網友將其狀態歸因於與吳奇隆的婚育壓力，但被許多粉絲駁斥。